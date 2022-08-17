ГБР разоблачила в Одессе преступную схему уклонения от военной службы

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили в Одессе злоумышленников, которые совместно с работниками центров комплектования и социальной поддержки и врачами наладили схему подделки заключений о непригодности к военной службе за взятки в криптовалюте.

Об этом сообщает ГБР в Теlegram.

«Работники ГБР разоблачили в Одессе «дельцов», которые организовали схему оформления поддельных заключений врачебной комиссии о якобы непригодности к военной службе по состоянию здоровья. Такой документ предоставлял возможность мужчинам призывного возраста беспрепятственно пересекать государственную границу Украины», — говорится в сообщении.

К сделке организаторы привлекли специалистов центра комплектования и социальной поддержки одного из районов Одессы. Сообщники проводили фейковое обследование «клиентов» и изготовляли заключения ВВК, а также, при необходимости, врачей гражданской практики.

Предварительно установлено, что через «руки» бизнесменов прошли минимум 50 человек, все данные которых на сегодняшний день установлены.

Стоимость работы злоумышленники оценивали в 7 тысяч долларов США, которые заказчик должен был заплатить заранее криптовалютой.

После получения платежа в сжатые сроки проводилось обследование и оформлялись заведомо поддельные документы. В пакет услуг также входила организация беспрепятственного пересечения границы в страны Евросоюза.

В настоящее время задержаны два человека – посредник и врач, в отношении которых решается вопрос об уведомлении о подозрении.

Устанавливаются другие лица, причастные к противоправному механизму, из числа работников районного центра комплектования и социальной поддержки, врачей центра и пограничников.

По месту жительства фигурантов проведены обыски, в ходе которых изъяты документы и средства коммуникации, подтверждающие факты противоправной деятельности.

Как сообщала Одесса News, в августе 2022 года пограничниками была задержана 29-летняя одесситка, наладившая преступную схему незаконной переправки военнообязанных граждан через границу.

Фото и видео: ГБР

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