На незаконной, но изобретательной схеме с переправкой призывников «взяли» одесситку

29-летняя одесситка наладила преступную схему незаконной переправки военнообязанных граждан через границу.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Женщина разоблачена по оперативной информации офицеров отдела внутренней и собственной безопасности по Белгород-Днестровскому пограничному отряду «Юг» Госпогранслужбы Украины и сотрудников управления миграционной полиции Одесской области.

Как установили пограничники, чтобы вывезти из Украины мужчин призывного возраста, женщина выдавала их за опекунов своего приёмного сына. Для этого она изготавливала фиктивные документы и перевозила «уклонистов» в сопровождении 15-летнего подростка. За свои услуги украинка получала 1500 долларов США с каждого гражданина, который планировал сбежать. Таким образом злоумышленница помогла покинуть Украину трём мужчинам.

Во время последней попытки уехать за границу с очередным клиентом женщину задержали пограничники Белгород-Днестровского отряда совместно с сотрудниками районного отдела полиции.

В настоящее время одесситке объявили подозрение в организации и незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершённых по корыстным мотивам, и торговле людьми, совершенной в отношении несовершеннолетнего.

Отмечается, что изобретательной женщине грозит лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщала Одесса News, в августе 2022 года оперативники Одесского пограничного отряда блокировали канал незаконной переправки военнообязанных моряков через государственную границу Украины.

Фото: Госпогранслужба

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