На незаконной, но изобретательной схеме с переправкой призывников «взяли» одесситку

29-летняя одесситка наладила преступную схему незаконной переправки военнообязанных граждан через границу.
Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
Женщина разоблачена по оперативной информации офицеров отдела внутренней и собственной безопасности по Белгород-Днестровскому пограничному отряду «Юг» Госпогранслужбы Украины и сотрудников управления миграционной полиции Одесской области.
Как установили пограничники, чтобы вывезти из Украины мужчин призывного возраста, женщина выдавала их за опекунов своего приёмного сына. Для этого она изготавливала фиктивные документы и перевозила «уклонистов» в сопровождении 15-летнего подростка. За свои услуги украинка получала 1500 долларов США с каждого гражданина, который планировал сбежать. Таким образом злоумышленница помогла покинуть Украину трём мужчинам.
Во время последней попытки уехать за границу с очередным клиентом женщину задержали пограничники Белгород-Днестровского отряда совместно с сотрудниками районного отдела полиции.
В настоящее время одесситке объявили подозрение в организации и незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершённых по корыстным мотивам, и торговле людьми, совершенной в отношении несовершеннолетнего.
Отмечается, что изобретательной женщине грозит лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Как сообщала Одесса News, в августе 2022 года оперативники Одесского пограничного отряда блокировали канал незаконной переправки военнообязанных моряков через государственную границу Украины.
Фото: Госпогранслужба
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