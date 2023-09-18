Силы обороны Украины освободили Клещиевку Донецкой области.

Об этом сообщила в Facebook объединнёная штурмовая бригада Национальной полиции Украины «Лють» вечером 17 сентября.

«Клещиевка наша! Бойцы бригады «Лють» вместе с собратьями из сил обороны вернули украинский флаг над освобождённой Клещиевкой! Ежедневно проявляя титанические усилия, героизм и победу, воины шаг за шагом боролись за нашу землю!» – говорится в сообщении.

Также об освобождении населённого пункта сообщила в Facebook 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада Десантно-штурмовых войск ВСУ.

«Населённый пункт Клещиевка окончательно освобождён от российских захватчиков силами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 5-й отдельной штурмовой бригады, объединённой штурмовой бригады Национальной полиции Украины «Лють». Но противник постоянно пытается нанести максимальный вред нашим воинам и работает со всех возможных средств огневого поражения», – отметили в бригаде.

Также об освобождении села сообщил «Суспільному» начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

«Это очень важный участок для россиян, поскольку плечо подвоза обеспечения у них примерно 50-60 километров. Всё, что находится дальше, очень сложно обеспечивается логистикой… В настоящее время продолжаются интенсивные жёсткие бои в этом направлении. И мы боремся за каждый метр нашей земли. Когда можно будет окончательно сообщить о том, чья железная дорога, мы обязательно об этом сообщим», — сказал Евлаш.

Кроме этого, освобождение населённого пункта подтвердил в Telegram Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

«Бахмутское направление. Клещиевка зачищена от россиян и освобождена силами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 5-й отдельной штурмовой бригады, объединённой штурмовой бригады Национальной полиции Украины «Лють», – сообщил он.

Одесса News информировала об освобождении села Авдеевка Донецкой области.

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