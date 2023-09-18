Четыре волны воздушной тревоги пережила Одесса за минувшую ночь

Поздним вечером 17 сентября Воздушные силы Украины зафиксировали взлёт на севере России нескольких стратегических бомбардировщиков, способных нести крылатые ракеты. По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Первую волну воздушной тревоги одесситы услышали в 23.06. Председатель Одесской областной госадминистрации Олег Кипер предупредил в Telegram жителей Измаильского района о вражеской атаке с воздуха и призвал немедленно уйти в укрытия и не снимать на видео работу ПВО. Позже с таким же призывом Олег Кипер обратился к жителям Одесского района.

В общем итоге, по данным Воздушного командования ВСУ, в ночь на 18 сентября враг атаковал Украину ударными БпЛА типа Shahed-136/131 и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. «Шахеды» летели по двум направлениям: Приморско-Ахтарск и мыс Чауда. Всего зафиксировано 24 ударных БПЛА в направлении Николаевской и Одесской областей.

«18 ударных дронов уничтожено противовоздушной обороной по маршруту следования», — говорится в сообщении.

Пуски крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС оккупанты совершили из Волгоградской области. Привлечены восемь бортов, зафиксированы пуски 17 крылатых ракет типа Х-101/Х-555/Х-55. Все 17 – уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в пределах Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областей.

Одесса News информировала, что ночью 17 сентября противник нанёс удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования и ударными БпЛА. Основное направление удара – юг Одесской области.

Инфографика: ВС ВСУ/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy