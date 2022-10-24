Министр обороны РФ обвиняет Украину в подготовке атаки «грязной бомбой»

23 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу начал распространять сообщения о якобы возможном применении Украиной «грязной бомбы» в войне против России.

Об этом он заявил в ходе телефонных разговоров с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню и главой минобороны Турции Хулуси Акаром.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что звонки Шойгу иностранным лидерам с рассказами о якобы подготовке Украиной атаки радиоактивной «грязной бомбой» значат, что Россия сама готовит такой удар.

Российская пропаганда неоднократно распространяла фейки о «грязной бомбе» на фоне российского вторжения в Украину в феврале.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не имеет ядерного оружия, а также не ведёт никаких работ по его созданию либо приобретению. «Российская пропаганда сошла с рельсов и предполагает, что Украина, возможно, готовится сбросить «грязную бомбу» на территорию России. Это больной фейк», – отметил министр.

Франция, Великобритания и США в совместном заявлении отвергли попытки Шойгу обвинить Украину в подготовке атаки «грязной бомбой».

Текст заявления опубликовал сайт Госдепа США, пишет издание ГОРДОН. В заявлении главы внешнеполитических ведомств Франции, Соединённого Королевства и Соединённых Штатов Америки подтвердили непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины перед продолжающейся российской агрессией.

«Наши страны ясно дали понять, что все мы отвергаем откровенно ложные утверждения России о том, что Украина готовится применить «грязную бомбу» на своей территории. Мир рассмотрит любую попытку использовать это обвинение в качестве предлога для эскалации. Мы также отвергаем любой предлог для эскалации со стороны России», – говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, Одесской областной прокуратурой начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны — ракетном ударе 22 октября по энергетической инфраструктуре в Одесской области.

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