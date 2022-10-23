Одесская облпрокуратура показала последствия последнего вражеского обстрела

Одесской областной прокуратурой начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны — ракетном ударе 22 октября по энергетической инфраструктуре в Одесской области.

Об этом сообщается на официальном сайте Одесской облпрокуратуры.

По данным следствия, утром 22 октября вооружённые силы России, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, осуществили ракетный обстрел объекта энергообеспечения в Одесском районе.

«В результате обстрела трое работников предприятия получили множественные ранения, они госпитализированы в больницу. Какие-либо военные объекты рядом отсутствуют», — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что обстрел производился двумя крылатыми ракетами (тип и базирование уточняются).

Отмечается, что досудебное расследование осуществляется следователями Управления СБУ в Одесской области.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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