Утром 22 октября враг нанёс 2 ракетных удара по энергетической инфраструктуре Одесчины

Утром враг нанёс два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры Одесской области, вследствие чего в нескольких населённых пунктах Одесского района нет света.

Об этом сообщает в Telegram начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

«В настоящее время коммунальные службы и ГСЧС занимаются ликвидацией последствий ударов. Укрэнерго и ДТЭК делают всё, чтобы в кратчайшие сроки возобновить работу электросетей», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, Одесский городской голова Геннадий Труханов сообщил, что с целью экономии электроэнергии сокращается количество машин электротранспорта.

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