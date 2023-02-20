20 февраля в Одессе и области будут проводить замеры потребления света

20 февраля по заданию НЭК «Укрэнерго» ДТЭК «Одесские электросети» будет проводить замеры потребления электроэнергии в Одесской области, чтобы определить актуальные показатели.

По информации ДТЭК, эти замеры необходимы для определения корректных лимитов при применении графиков отключений света из-за дефицита мощности в объединённой энергосистеме Украины.

Во время проведения замеров в течение суток с 00:00 до 24:00 будут отменены все ограничения потребления электроэнергии в населённых пунктах Одесской области, — подчёркивается в сообщении.

В Одессе и Одесском районе из-за сетевых ограничений на магистральных сетях «Укрэнерго» замеры будут производиться с применением графика отключений. Потенциальная мощность электроэнергии в период отключения света у клиентов в Одессе и Одесском районе будет учтена в соответствии со средним показателем потребления.

На основании полученных данных будут скорректированы лимиты потребления электроэнергии для Одесской области, в том числе Одессы и Одесского района.

Энергетики 24/7 делают всё возможное, чтобы каждый дома имел свет.

Как сообщала Одесса News, энергетики ДТЭК «Одесские электросети» 18 февраля завершили выполнение аварийных работ на высоковольтной линии, питающей Киевский и Приморский районы Одессы.

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