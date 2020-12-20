Кому в Одессе 21 декабря отключат свет

21 декабря в связи с проведением аварийных и запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.
Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».
Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|1-й Сиреневый переулок: 1-В
Вид отключения: аварийное. Причина: замена проводов, подключение ввода. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|1-й Кипарисный пер.: 2, 4
Вид отключения: аварийное. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|1-й Февральский: 1, 3, 5, 7
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|1-й Флотский: 5, 7, 7а
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|1-й Чапаевский: 7, 13а
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|2-й Февральский: 1, 1А, 5, 7, 7а
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|2-й Флотский: 3, 4, 8
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|2-й Чапаевский: 1, 3, 6, 7
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|3-й Кипарисный пров: 1, 2, 3, 4
Вид отключения: аварийное. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|3-й Флотский: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|3-й Чапаевский: 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 16в, 17, 17б, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|3-я Степовая (Бажана): 58, 62/2, 63/1, 64А
Вид отключения: аварийное. Причина: замена проводов, подключение ввода. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|4-й Флотский: 1
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|4-й Чапаевский: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|5-й Чапаевский: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|6-й Чапаевский: 2, 6, 8, 8а, 10
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|6-й Черноморский: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 10
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|7-а Степовая (Кострова): 31, 31а, 37
Вид отключения: аварийное. Причина: замена проводов, подключение ввода. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|8 Марта: 1, 2, 4, 6, 7_1, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21_2, 21А, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37_1, 37_2, 37А, 37Б, 37В, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 45А, 47, 47А, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|8 Марта 1-я Линия: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|8 Марта 2-я Линия: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|8 Марта 3-я Линия: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|8 Марта 4-я линия: 1, 1а, 2, 2а, 2А1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|8 Марта 5-я Линия: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|8 Марта пер. 1-й: 3, 4, 5, 5А, 6, 8, 10
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|8 Марта пер. 2-й: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|8 Марта пер. 3-й: 4, 5, 6, 8, 10
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|8 Марта пер. 4-й: 2, 4, 6, 8, 10
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|8 Марта пер. 5-й: 4, 6, 8, 9
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|8 Марта пер. 6-й: 4, 8, 9, 10, 11
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|8 Марта пер. 7-й: 5, 6, 7, 8, 9
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|8 Марта пер. 8-й: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|8 Марта пер. 9-й: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 47, 47_1
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|8 Марта спуск: 1, 2, 3, 4, 4а, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|8-й Чапаевский: 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 7б, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|9-й Чапаевский: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 10, 12
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|Авдеева-Черноморского: 8, 8/1, 8/3, 8а, 8б, 8В, 8г, 8е-2, 10, 12, 12а, 14, 25, 25а, 25б, 25в, 27, 27а, 27б, 27в, 27-Г, 29, 29/31, 31/2, 31а, 33/2
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|Аграрная: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|Адмирала Лазарева: 34, 36, 38, 40, 42, 42/44, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 68/10А, 68В, 70
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|Астрономическая: 6
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|Балтская дорога: 37, 46, 58А, 60, 62, 67
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|Балтская дорога: 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35а
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|Балтская дорога: 43, 45, 47, 59, 60, 62, 62_1, 64, 64А, 66, 67, 68, 70, 75б, 82, 82а, 84, 84а
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|Баркасный пер.: 1, 1а, 2, 4
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|Богуна (Цветочная): 6А, 12/2, 21
Вид отключения: аварийное. Причина: замена проводов, подключение ввода. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|Бреуса: 16, 18
Вид отключения: аварийное. Причина: По заяві споживача. Статус: зарегистрировано.
|10:00
21 дек.
|12:00
21 дек.
|Главная: 1а, 1б, 1, 2, 3а, 3, 4, 5_5а, 7, 7а, 8, 9а, 11, 13, 13а, 14А, 15, 17, 17а, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 22А, 22Б, 22В, 22Г, 22Д, 22Е, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 31, 33
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|Гайдара: 32, 34, 38, 42/44
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
21 дек.
|19:00
21 дек.
|Генерала Петрова мал: 37/43, 39, 41, 45
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
21 дек.
|19:00
21 дек.
|Гранатная: 28, 29, 29А, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 38А, 39, 39а, 40, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 48, 48А, 49, 50, 50А, 51, 51А, 52, 54
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|Дерибасовская: 18
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|Джутовый пер.: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|Джутовый пер.: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10
Вид отключения: аварийное. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|Джутовый пер.: 1, 2, 10А
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|Звонкая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 28, 28А, 30, 32
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|Дмитрия Донского: 3, 13, 21, 21/6, 21/8, 21А6, 21Б, 23, 23А, 25, 27, 29, 29а, 29Б
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|Дубовая: 1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 11А, 12, 13, 14а, 15, 15а, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27А, 29, 29а, 31
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|Жевахова: 19, 92, 94
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|Жевахова гора: 17
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|Закарпатская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 27А, 28, 29_1, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|Кавказская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|Кавказский пер.: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|Карышковского: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 17а, 19, 21, 23, 23А, 23Б, 25, 25_27, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|Карьерная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15Б, 16, 16а, 17, 17А, 18, 21, 22, 24
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|Екатерининская улица: 14
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|Цветочная: 14/18
Вид отключения: аварийное. Причина: замена проводов, подключение ввода. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|Цветочная Малин р-н: 12, 14, 14/4, 19, 20, 20/аб, 20А, 20В, 20Г, 21
Вид отключения: аварийное. Причина: замена проводов, подключение ввода. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|Ковровый пер.: 5, 7
Вид отключения: аварийное. Причина: замена проводов, подключение ввода. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|Ковровый пер.: 9
Вид отключения: аварийное. Причина: замена проводов, подключение ввода. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|Конструкторский пер.: 1, 2, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11
Вид отключения: аварийное. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|Конструкторский пер.: 5
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|Кострова: 37-А
Вид отключения: аварийное. Причина: замена проводов, подключение ввода. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|Ланжероновская улица: 19
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|Февральская: 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20_6, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 42Б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 55а, 56, 57, 58, 59
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|Москвина: 6, 8, 12
Вид отключения: аварийное. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|Москвина пер.: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7А, 9, 10, 10А, 12
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|Мичурина: 21, 21а, 23, 25а, 25б, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 43
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|Навигационный пер.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|Немировича — Данченко: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 12, 14
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|Обильная: 8
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|Окружная: 11, 11а, 11б, 13, 13а, 13б, 13Б/2, 13б1
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|Посевная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|Приморская улица: 51, 53, 55, 57
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|7:00
21 дек.
|20:00
21 дек.
|Прокатная: 1а, 1б, 1в, 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|Профсоюзная: 2, 2А, 4, 6, 8, 8А, 10, 10а, 10б, 12, 14, 16, 18, 18/2, 20, 22, 24, 24А, 26, 26А, 28, 30, 32, 34, 34/1
Вид отключения: аварийное. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|Пшеничная: 7, 9, 16, 16А, 18, 20, 22, 22А, 24
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|Радиальный пер.: 1, 2, 2А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|Радиальный пер.: 3
Вид отключения: аварийное. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|Радостная: 114, 116
Вид отключения: аварийное. Причина: замена проводов, подключение ввода. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|Радостная: 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50А, 52, 54
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|Ромашковая: 1, 1а, 2, 2а, 2б, 4, 4А, 6, 8/10, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 18а, 20, 20А, 22, 24, 24а, 24б, 26б, 28/1
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|Садовая Балка: уч32, 45
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|Сакко: 2а, 6
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|Собинова: 1, 1-А, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 10а, 11, 11А, 12, 13, 14, 15а, 16, 18, 20, 153
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|Толбухина: 20а, 20, 22, 22а, 24, 24а, 26, 27, 28, 28а, 28-а, 29/4, 29А, 30, 30а, 30б, 30в, 31, 31/А, 31а, 31б, 32, 32/2, 33, 33а, 33уч5, 34, 34/2, 34а, 35, 35а, 36, 38, 39, 40, 40а, 40-А/1, 40в, 41, 42, 42А, 42б, 42в, 42г, 42д, 43, 44, 44а, 45, 45А, 46, 46а, 46б, 46б2, 46в, 46е, 47, 47а, 48, 48а, 48Б, 49, 49а, 50, 50а, 50-А, 50Б, 50в, 51, 52, 52а, 53, 54, 54а, 55, 55а, 55б, 56, 57, 57а, 58, 58/2, 58а, 59, 59а, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 71А, 73, 73А, 75, 75а, 77, 79, 79а, 81, 81а, 203, 243, 245, 282, 321, 343, 651
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|Трудовых резервов: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 9а, 10
Вид отключения: аварийное. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|Туристская: 20, 20А, 21, 23, 25, 26, 26А, 26б, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 33А, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 44А, 46
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|Флотская: 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 27а, 29, 29а
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|Фонтанская дорога-малин: 6
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|Французский бульвар: 48/50А
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|Французський бульвар: 26/1
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|Холмистая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|Хуторская: 95Е
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|Чапаева: 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 32б, 34, 36, 38, 40, 42
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|Чубаевская: 19, 21, 21а, 21б, 23, 25, 25/27, 27, 27/1, 27/2, 27/3, 27/5, 27/7, 27/8, 29, 29/11, 29/3, 29/31, 29/3141, 29/35, 29/6, 29/7, 29/8, 30а, 30б, 31, 31А, 32, 32а, 34, 36, 38, 38/1, 40, 42, 42а, 46, 46/48, 48, 48/, 48/2-Б, 48/50, 48/8, 48/9
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|Чубаевская: 27/12, 29/10, 29/15, 29/5, 48/2, 48/5, 48А, 279
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|Щорса: 35, 37, 39, 41, 41/2, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 55А, 55Б, 57А, 59, 61, 61А, 63, 63Б, 65, 65/1
Вид отключения: аварийное. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|Щорса: 67, 69, 71, 71А, 73, 73Б, 75, 75А, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 87Б, 89, 91/2, 97, 99, 99А, 101, 103, 105, 105/6, 105/7, 107, 107/1, 109
Вид отключения: аварийное. Причина: замена проводов, подключение ввода. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|пл. Мичурина: 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 14, 14_1, 14а, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|пер. Дмитрия Донского: 1, 2, 2Б, 4, 4а, 5, 8, 8а, 8А1, 9, 11, 11а, 11а2, 13, 24
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|пер. Прорезной: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 21, 25
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|пер. Щукина: 1, 2, 3, 4, 4а, 4б, 5, 51, 52
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.
|пер.Асеева (7-й Чапаевский): 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
21 дек.
|17:00
21 дек.