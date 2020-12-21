Пока идут старинные часы: есть ли время у мэрии сохранить страницы одесской истории

В воскресенье, вечером, обрушился фасад знаменитого мореходного училища имени Маринеско, расположенное в начале Канатной улицы при повороте на Карантинный спуск.

Как сообщают СМИ города, от фасада здания, являющегося памятником архитектуры и градостроительства местного значения под названием «Здание училища торгового мореплавания» и памятником истории местного значения, отвалилось несколько кусков лепнины. К счастью, никто из прохожих не пострадал.

Дом был построено в 1902-1903 годах по проекту архитектора Льва Влодека. С самого начала здесь находились классы торгового мореплавания при Коммерческом училище, с 1923 года — Морской техникум, который в 1982-м переименовали в Мореходное училище министерства морского флота СССР.

Доходный дом Иоанна Бенетато на Торговой, пострадавший весной этого года после сноса расположенной рядом бани, начали разбирать, заверяя при этом, что здание аварийное и представляет опасность. По словам ректора Одесской государственной академии строительства и архитектуры Анатолия Коврова, «там начались деформационные процессы, оно буквально трещит, пошла стенка, выходящая на Пастера. Необходимы срочные меры, установка подпорок».

Однако ж, зачем, по мнению чиновников, тратиться на какие-то подпорки, если проще снести, что ООО «Некст Джен Девелопмент», имеющее опыт по сносу бани, уже и начало демонтаж памятного для одесситов здания.

Над часами одесской мэрии разрушается, так и не дождавшись полной реставрации, скульптура «Ночь», в очередной раз повреждённая дроном, — у неё отбили грудь. Напомним, что часы на здании Старой биржи вместе с композицией «День и Ночь» авторства Луиджи Иорини появились в начале 1870-х годов.

На Молдаванке, на Михайловской площади, готовят к сносу историческое здание ради двух 24-этажек. — дом, построенный в 1881 году. Строение находится на участке, который принадлежал церкви того же времени, возведённой по проекту архитектора Владимира Апшикова. Теперь от здания сохранились лишь внешние стены и часть декора. Строительство здания началось тоже в 1881 году. В 1913-м здесь проживали протоирей, диакон, священник и два псаломщика, которые служили в Михайловской церкви. В 2023 году на его месте компания «Будова» построит два небоскрёба из монолитно-каркасного железобетона.

Широко разрекламированную мэрией реставрацию памятника архитектуры в центре Одессы — на Преображенской, 23, известного как дом Либмана, остановили из-за угрозы обрушения и отсутствия бюджетного финансирования.

Специалисты компании «Укрспецпроект», которая по заказу управления капстроительства горсовета занимается работами на здании, обнаружили деформации несущих стен подвальных помещений, что может спровоцировать обрушение здания. А ведь реставрацию дома Либмана собирались завершить до конца 2020 года и выделили из бюджета города на работы 16,2 млн гривен.

Активисты одесской правозащитной организации «Спільна мета» забили тревогу: под угрозой уничтожения дача Маразли на Лидерсовском бульваре. Памятник архитектуры исключили из соответствующего реестра в интересах ООО «Бульвар 1906» (Бенефициар — Ткач Оксана Валерьевна). Договор аренды земельного участка, подписанный Трухановым, даёт право застройки земельного участка объектами якобы рекреационного назначения без обязательств по сохранению памятника.

Как так можно, спросите вы ?! Ответ прост: Труханов сказал — значит можно.

Фото: Думская, ТАЙМЕР, Одесса News/Александр Александров