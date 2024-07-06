Где эта улица: почему в Одессе Ляпидевского переименована в улицу Ралли

Своё первое торговое заведение в Одессе грек по происхождению Степан Ралли (Stephanos Zannis Ralli, 1775 г.р., о. Хиос) зарегистрировал в 1809 г. В очень короткий срок членам торгового дома Ралли удалось организовать свои отделения в 15 экономических центрах Европы, Ближнего Востока и Индии. В 1850 г. число служащих предприятия составило 4000 человек, а также около 15 тыс. привлечённых рабочих.

В Одессе делами управлял старший сын предприимчивого грека — Иван Степанович Ралли, имевший исключительные организаторские способности. Семья торговала преимущественно сельхозпродукцией и имела собственный флот.

В 1840-х гг. предприятие Ивана Ралли входило в десятку крупнейших торговых домов в Одессе. В середине XIX в. Ралли предусмотрительно стал вкладываться в недвижимость Одессы. Самые престижные дома Одессы были в его владении, а потом Иван Степанович и сам стал строить, формируя архитектурный облик юной Одессы.

Главными делами единственного сына Ивана Ралли, названного в честь дедушки – Степаном, стали банковское дело и правоведение. Степан Ралли – был одним из 17 почётных граждан Одессы, а с 1869 года стал почётным мировым судьёй Одессы.

В конце 70-х годов XIX ст. Степан Ралли вместе со своим старшим сыном Павлом вошли в число учредителей Одесского учётного банка, который сразу пользовался солидной репутацией и приносил высокие доходы.

Степан Ралли был самым авторитетным «гласным» Городской Думы. В составе Комиссии он занимался введением нового устава города — «Городского положения» 1863 года.

Ещё одна интересная страница биографии Степана Ралли – его участие в возникновении и развитии «Одесского общества покровительства животных», которое начало работу в 1863 году. Также на собственные средства он создал первую больницу для животных. А на даче содержал приют, где жили собаки почти всех известных тогда пород.

«Будучи одесским Ротшильдом, он в жизни и в делах сторонился популярности. Одесситы прекрасно знали этого спокойного, добродушного старика, который жил одиноко, на расстоянии от городской суеты, на пышной и огромной даче на Среднем Фонтане», – писал о Ралли современник.

Степан Ралли умер летом 1902 года и был похоронен неподалёку от своей дачи на территории церкви.

Теперь его именем названа улица, носившая имя Анатолия Ляпидевского (1908- 1983), советского лётчика, участника операции по спасению экспедиции парохода «Челюскин» в 1934 году, одного из семёрки первых Героев Советского Союза (20.04.1934), генерал-майора авиации. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

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