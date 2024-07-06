«Укрэнерго» вводит в Одесской области день без отключений света

В течение 9–24 июля в каждой области Украины в один из дней отменят ограничения в электроснабжении. В другие дни изменения не предусмотрены.
Об этом 5 июля сообщила компания «Укрэнерго» в Telegram.
Таким образом энергетики хотят посмотреть, как «будут вести себя потребители, имея постоянный доступ к электроэнергии».
«Мы сможем определить, сколько именно сейчас, летом, потребляет каждая область без применения ограничений и сколько каждой области требуется электроэнергии для жизнедеятельности. Полученные результаты учитывают изменения в количестве населения и в размещении предприятий», – говорится в сообщении.
По результатам такого анализа, в «Укрэнерго» заявили, что сможет распределять мощности системы более равномерно и корректнее между регионами.
Ориентировочно, согласно графика, такой день в Одесской области предусмотрен 12 июля.
В «Укрэнерго» подчеркнули, что в случае повторения Россией массированных ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры и, как следствие, возникновения значительного дефицита доступной мощности в энергосистеме Украины, проведение режимных измерений перенесут до стабилизации ситуации.
Для справки. До конца июля ситуация в энергосистеме Украины будет тяжёлой. Государственная инспекция по энергетическому надзору прогнозирует облегчение ситуации только в августе, когда из ремонта выведут атомные энергоблоки.
Одесса News информировала о заседании Ставки Верховного Главнокомандующего 20 июня 2024 года, посвящённом защите энергетики от российских ударов и защите наших людей от последствий российского энерготеррора.
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