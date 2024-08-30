В Польше объявили Кулебу нежелательным гостем

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время выступления на форуме «Польша будущего» в Ольштыне 29 августа высказался по поводу эксгумации тел и операции «Висла», чем возмутил некоторых польских политиков.

Об этом сообщила польская газета Rzeczpospolita, пишет издание ГОРДОН.

Главы МИД Украины и Польши говорили, в частности, о сложных исторических вопросах, которые разделяют обе страны.

Во время общения с Кулебой глава МИД Польши Радослав Сикорский отметил, что можно беспокоиться о том, «что соседи сделали друг другу в прошлом», а можно «подумать о том, как предотвратить эти ситуации в будущем и бороться с общим врагом».

Один из присутствующих спросил, когда Украина позволит Польше как стране, наиболее поддерживающей Украину, эксгумировать тела польских жертв Волынской трагедии 1943 года.

В ответ Кулеба упомянул об операции «Висла» в 1947 году.

«Знаете ли вы об операции «Висла» и роли Ольштына в ней? Знаете ли вы, что все эти украинцы были принудительно выселены с украинских территорий и жили в разных городах Польши, в частности, в Ольштыне?» – спросил украинский министр.

Он добавил, что если бы политики начали копаться в истории, качество разговора было бы другим, и посоветовал оставить это дело историкам.

С эксгумацией тел нет никаких проблем, подчеркнул Кулеба. Впрочем, по его словам, поляки должны почтить память украинцев, и тогда «будем двигаться вперёд во взаимоуважении».

Такому заявлению Кулебы возмутилась часть польских политиков из провластной партии «Право и справедливость», отметила Rp.

Бывший премьер от ПиС Беата Шидло в соцсети X написала, что своими высказываниями Кулеба «делает глупости».

«Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал районы Люблина, Подкарпатья и Малопольши «украинскими территориями». Это беспрецедентное событие в польско-украинских отношениях. После более чем двух лет спасения Украины военной техникой и различной другой поддержкой украинские власти относятся к Польше с презрением и дерзостью. Вы не только делаете неправильно, мистер», – написала Шидло.

Экс-министр образования Польши Пшемислав Чарнек заявил в соцсети Х, что украинский министр реализует российские нарративы и хочет рассорить Украину с Польшей – страной, «помогающей вам выжить», и назвал это самый подлым предательством.

По данным Rp, депутат от ПиС Януш Ковальский призвал объявить Кулебу персоной нон грата в Польше.

Экс-спикер МИД Польши Лукаш Ясина в соцсети Х написал, что Украина «делает слишком много, чтобы оттолкнуть поляков».

Одесса News информировала, что вооружённые конфликты между поляками и украинцами начались во время Второй мировой войны и продолжались до 1947 года. Историки, особенно польские, выделяют 1943 год и события на Волыни, известные как Волынская резня (Волынская трагедия). В другие годы они происходили в Холмщине и в Закерзонье. Точное количество погибших в этих конфликтах пока неизвестно, но жертв насчитывают десятки тысяч. Большинство погибших были поляками.

События на Волыни в Украине и Польше оценивают по-разному.

22 июля 2016 года Сейм Польши признал Волынскую трагедию геноцидом, а также установил 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершённого украинскими националистами против граждан Второй Речи Посполитой. 8 сентября Верховная Рада приняла заявление, в котором назвала решение польского Сейма некорректной оценкой трагических событий.

В 2019 году президент Польши Анджей Дуда заявлял, что события 1940-х годов на Волыни были «не войной между Польшей и Украиной, а просто этнической чисткой, просто шла речь о том, чтобы поляков с этих территорий удалить».

После начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину Дуда и Президент Украины Владимир Зеленский говорили о том, что в истории отношений двух стран начался новый этап и «исторические вопросы кажутся мелкими».

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