Зеленский провёл заседание Ставки, определены ключевые задачи

Президент Украины Владимир Зеленский 30 августа провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором рассмотрели три ключевых вопроса.

Об этом сообщил Зеленский в Telegram.

«Доклад Главкома Сырского о ситуации на передовой – прежде всего Покровское направление. Отдельно главком доложил о деталях операции в Курской области, в частности, очередном пополнении обменного фонда. Это чрезвычайно важно для усиления наших позиций в процессах обмена», – написал Глава государства.

Второй вопрос, который рассмотрели на Ставке, – подготовка школ к учебному году, добавил Зеленский.

«Доклады премьер-министра Шмыгаля, министра внутренних дел Клименко, министра образования и науки Лисового. Вопросы безопасности, а также анализ по строительству укрытий. Правительство должно осознавать и персональную ответственность за подготовку школ с точки зрения энергетических вызовов», – подчеркнул Президент.

Также на Ставке рассмотрели вопрос энергетики, добавил Зеленский.

«Состояние ликвидации последствий российских ударов. Анализ некоторых вопросов по строительству защитных сооружений», – уточнил он.

По словам Зеленского, ключевая задача – «максимально возможное усиление работы по каждому из этих трёх направлений».

Президент опубликовал видео с заседания Ставки, на котором выступил Сырский.

«На Курском направлении продолжается наступательная операция. За сутки наши войска на отдельных направлениях продвинулись до двух километров, всего под контроль взято 5 км² территории», – рассказал Главком ВСУ.

Он отметил, что практически на всей линии фронта идут бои разной интенсивности, наиболее сложная ситуация – на Покровском направлении.

«Противник пытается прорвать оборону наших войск, но по состоянию на утро все атаки отбиты», – указал Сырский.

Одесса News информировала, что Президент Украины Владимир Зеленский провёл 26 августа предыдущую Ставку, в частности, заслушал информацию о ситуации в энергетике после массированного российского ракетно-дронового удара.

Фото и видео: Зеленский. Официально/Telegram

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