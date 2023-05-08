Россия в очередной раз фактически остановила «Зерновую инициативу»

Россия заблокировала в Босфоре (Турция) регистрацию и проведение инспекций входящего флота, тем самым в очередной раз фактически остановила «Зерновую инициативу».

Об этом сообщает в Facebook Министерство громад, террторий и инфраструктуры Украины.

Такой подход полностью противоречит условиям действующего Соглашения, — говорится в сообщении Министерства.

«Деструктивная политика России делает невозможным составление инспекционного плана в соответствии с процедурами Совместного координационного центра (СКЦ), предусматривающими ежедневное согласование всеми сторонами плана инспекций как на выход, так и на вход. По состоянию на сегодня, инспекцию в территориальных водах Турции ожидает 90 судов, из которых 62 – это суда, идущие под загрузку. Инспекции как входящего, так и выходного флота приостановлены», — информирует Министерство.

Отмечается, что экспорт украинской агропродукции зерновым коридором в апреле не дотянул и до 3 млн. тонн.

«Украина категорически не принимает попытки России остановить регистрацию и инспектирование входящего флота, которые должны происходить с учётом работающей Инициативы. Ожидаем позицию партнёров, ООН и Турции», — резюмируется в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в Стамбуле 5 мая начались встречи по продлению действия Черноморской зерновой инициативы на уровне заместителей министров обороны Украины, Турции и России.

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