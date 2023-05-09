Приобретение криптовалюты в Украине: где купить виртуальный актив выгодно

Многие украинцы выбирают коины для хранения собственных сбережений, так как абсолютно не доверяют иностранным валютам. Поэтому вполне закономерно возрастает актуальность вопроса о том, где купить криптовалюту

В начале 2022 года в Украине был принят закон про виртуальные активы, который предоставил возможность легализовать криптовалюту и операции с ней. Кроме того, благодаря данному закону обменные пункты, криптобиржи и иные организации, которые предоставляют возможность обменивать, покупать и продавать коины, могут официально работать на территории нашей страны и предлагать украинцам собственные услуги.

Благодаря этому, популярность виртуальных активов в Украине продолжает стремительно расти. Многие украинцы выбирают коины для хранения собственных сбережений, так как абсолютно не доверяют иностранным валютам. Поэтому вполне закономерно возрастает актуальность вопроса о том, где купить криптовалюту. Предлагаем более детально рассмотреть все доступные способы приобретения цифровых денег в нашей стране.

Какие существуют способы покупки криптовалюты?

В наше время приобрести виртуальный актив можно несколькими способами. Самыми популярными считаются:

криптобиржи;

онлайн обменники;

P2P-платформы;

электронные терминалы;

обращение к специализированным посредникам.

Чтобы выбрать для себя максимально комфортный и выгодный способ, необходимо достаточно внимательно разобраться в особенностях данных методов. Самым простым способом приобретения криптовалюты считаются специализированные терминалы, которые могут размещаться в разных городах Украины. Внешне они напоминают боксы для пополнения счёта или банковские терминалы. Как купить криптовалюту в Украине с помощью таких терминалов? Всё достаточно просто, так как потребуется только:

выбрать необходимую монету;

указать количество приобретаемых коинов;

внести сумму, рассчитанную системой, в банкнотоприёмник;

удостовериться в зачислении средств на собственный криптокошелёк.

Ещё один вариант – обратиться в офлайн или онлайн обменные пункты. Они предоставляют возможность приобрести виртуальные деньги за наличный или безналичный расчёт. Обменники выбирают, как правило, для единоразовой покупки коина или для редких конвертаций крипты.

Не менее популярными считаются P2P-платформы, которые представляют собой электронные магазины виртуальных монет с частными объявлениями о покупке или продаже активов. Чтобы сделка прошла безопасно, потребуется с особым вниманием подойти к выбору ресурса, так как именно крипто платформа является гарантом честности и законности сделки.

Одним из надёжных способов считается сотрудничество с профессиональными посредниками. Это люди, которые по запросу могут за комиссионное вознаграждение выполнить покупку криптовалюты. Если выбор пал на данный вариант, рекомендуем с особым вниманием подойти к выбору посредника, ведь только так можно быть уверенными в безопасности сделки.

Криптовалютные биржи – максимально безопасный и выгодный способ приобретения коинов

Лица, которые только начинают собственное знакомство с криптоиндустрией, хотят быть уверенными в законности и безопасности операций с виртуальными монетами. Как правило, перед выполнением транзакции трейдеры-новички тщательно изучают тематику, общаются с профессиональными криптоинвесторами, которые рекомендуют купить криптовалюту в Украине с помощью специализированных бирж. Выбирая криптобиржи, трейдеры получают доступ к самому надёжному методу приобретения Биткоин, Эфириум и других монет.

Биржа криптовалют, например, украинская WhiteBIT, схожа с платформами, которые предлагают возможность проводить операции с ценными бумагами, валютными парами и иными опционами. Под данным понятием подразумевают ресурс, где можно не только купить, но также обменивать, хранить и безопасно выводить собственные активы на другие кошельки.

Перед тем, как купить биткоин в Украине посредством криптобиржи, необходимо пройти верификацию личности. Абсолютно все платформы запрашивают персональные данные у пользователей. Без предоставления таких данных проводить торговые операции невозможно. По этой причине сделки с криптой на биржах являются максимально защищёнными от аферистов за счёт утраты конфиденциальности её участников.

Особенности работы криптобиржи

Если вы в поисках, где покупать криптовалюту безопасно и хранить её, при этом хотите избежать лишних хлопот, рекомендуем отдать предпочтение биржам. Перед проведением транзакции, потребуется изучить курс криптовалют онлайн, оценить выгоду операции и только после этого приступить к созданию ордера (заявки) на приобретение коинов. В таком ордере потребуется обязательно указать информацию о выбранной валюте и количестве монет, которые инвестор хочет купить.

Заявка обязательно вносится в специальную книгу ордеров, с помощью которой выполняется поиск совпадений по желаемым суммам купли-продажи. Когда система криптобиржи найдёт схожую заявку на противоположную операцию (покупку или продажу), данная информация будет удалена из книги, а статус сделки изменится на «закрытая». Это значит, что покупатель крипты получит заказанное количество коинов на собственный кошелёк, а продавец – фиатную валюту на указанные реквизиты.

Иногда ордер может быть выкуплен или продан не за одну сделку, а в рамках нескольких. Как правило, это происходит тогда, когда система не может подобрать совпадение по сумме операции. Абсолютно все транзакции выполняются в автоматическом режиме.

Какую криптобиржу выбрать для выполнения операций с коинами?

Сегодня граждане Украины могут воспользоваться легально услугами большого количества бирж, где можно купить криптовалюту за гривны быстро и выгодно. Оптимальным решением станет выбор платформы из списка самых популярных и проверенных ресурсов, которые устанавливают курс криптовалют онлайн в соответствии с показателями спроса и предложения. Такие сервисы функционируют на основании действующего законодательства Украины и выданной официальным регулятором лицензии.

Современные украинцы отдают предпочтение украинскому бизнесу, так как это позволяет поддерживать экономику страны, наполнять бюджет Украины налоговыми отчислениями. По этой причине самым популярным в нашей стране сервисом, где купить криптовалюту можно за гривны, является WhiteBIT. Это одна из самых крупных и известных криптобирж с украинскими корнями.

Платформа зарегистрирована в Украине, что делает её настолько популярной среди украинцев. Данную криптовалютную биржу выбирают более двух миллионов пользователей, которые не просто прошли регистрацию на сайте, но и регулярно заключают сделки здесь.

WhiteBIT отличается от иных подобных платформ тем, что предлагает самое большое разнообразие виртуальных монет и возможность выполнять операции с ними без прохождения верификации личности. На сайте можно узнать, какой курс криптовалют установлен на момент обращения для конкретных коинов, а также получить более обширные сведения об инвестициях в криптоиндустрию.

Если есть потребность подобрать сайт курса криптовалют с украинскими корнями для покупки, продажи и обмена виртуальных активов, рекомендуем обратить внимание именно на WhiteBIT.