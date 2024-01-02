Стоимость биткоина достигла выше $45 тысяч  

Во вторник, 2 января, биткоин впервые с апреля 2022 года достиг отметки 45 532 дол. США после того, как в прошлом году вырос на 156%, что явилось самым большим годовым показателем с 2020-го.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

Предыдущий рост биткоина был на 2,5% до 45 318 долл., но он остаётся далёким от рекордного максимума в 69 тыс. долл., которого он достиг в ноябре 2021 года.

Монета Эфир, связанная с блокчейн-сетью Ethereum, во вторник подорожала на 1,45% – до 2 386 дол. США, после того как в 2023 году она вырос на 91%.

Основное внимание инвесторов было сосредоточено на том, насколько скоро американский регулятор ценных бумаг одобрит спотовый биткоин ETF, который откроет рынок биткоина для миллионов инвесторов и привлечёт миллиардные инвестиции.

За последние годы Комиссия по ценным бумагам и биржам США отклонила несколько заявок на запуск спотовых биткоин-биржевых ETF, аргументируя это тем, что рынок криптовалют уязвим к манипуляциям.

Однако в последние месяцы появляется всё больше признаков того, что регуляторы готовы одобрить по крайней мере некоторые из 13 предложенных спотовых биткоин-биржевых ETF, и ожидается, что решение, скорее всего, будет принято в начале января.

«В этом году крипторынок ожидает заметный рост, ключевыми факторами которого является приток инвестиционных средств из спотовых биржевых фондов, падение курса биткоина вдвое и более мягкая монетарная политика как в США, так и во всём мире», — сказал Юпитер Чжэн, партнёр ликвидных фондов в HashKey Capital.

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