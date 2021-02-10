Жителям Пекина раздадут $1,5 миллиона в криптовалюте к Новому году

Администрация столицы КНР раздаст к китайскому Новому году (с 12 февраля) 50 тысячам местных жителей по 200 юаней (30 долларов) в криптовалюте в рамках эксперимента национального Центробанка.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNBC.

Акция будет осуществлена в рамках тестовой программы Народного банка Китая по разработке и введению в обращение национальной криптовалюты, которая в перспективе заработала бы на уровне с аналоговой. Предполагается, что ею можно будет расплачиваться по программам вроде Alipay и WeChat Pay. Впрочем, в отличие от популярных криптовалют (например, биткоины), китайская цифровая валюта будет контролироваться единой централизованной системой.

Отмечается, что во время этого эксперимента власти Пекина выберут 50 тысяч участников, которые получат по 200 юаней в цифровой валюте. Всего на это выделяют 1,5 миллиона долларов. Затем — в период новогодних праздников с 10 по 17 февраля — эти люди смогут потратить полученные средства в некоторых офлайн- и онлайн-магазинах.

Это уже третий подобный эксперимент в Китае. Ранее подобные мероприятия по тестированию криптовалюты проводились в Сучжоу и Шэньчжэне.

Как сообщала Одесса News, 9 февраля 2021 года цена самой популярной криптовалюты — Bitcoin — обновила исторический максимум три раза за несколько часов, превысив 47 тысяч долларов.

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