К Зеленскому прибыл Ли Хуэй — специальный представитель Китая

В Украину на переговоры с президентом Владимиром Зеленским прибыл спецпредставитель Китая Ли Хуэй.

Об этом 17 мая пишет издание ГОРДОН со ссылкой на агентство AFP.

Как говорится в сообщении, Ли Хуэй приехал для «содействия переговорам под руководством Пекина о прекращении войны в Украине».

Отмечается, что Ли Хуэй также посетит Россию и другие европейские страны в рамках поездки, которая, по словам Пекина, направлена на обсуждение «политического урегулирования украинского кризиса».

Это будет самый высокопоставленный китайский чиновник, который посетит Украину после начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

Как сообщала Одесса News, в Китае 26 апреля после разговора председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским заявили, что направят с визитом в Украину и другие страны спецпредставителя, который проведёт переговоры со всеми сторонами по «урегулированию военного конфликта». Этим спецпредставителем стал 70-летний Ли Хуэй, который занимал должность посла КНР в России с 2009-го по 2019 годы.

28 апреля Зеленский уточнил, что Китай подготовил своего спецпредставителя не исключительно для Украины, а и для стран Европы, в которые он поедет говорить о войне.

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