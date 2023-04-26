Зеленский и Си Цзиньпин провели «долгий и содержательный разговор»

Председатель КНР Си Цзиньпин 26 апреля провёл первый с начала полномасштабного российского вторжения в Украину телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом Президент Украины сообщил в Twitter.

«У меня был долгий и содержательный телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Считаю, что этот звонок, как и назначение посла Украины в Китае, придаст мощный импульс развитию наших двусторонних отношений», – написал Зеленский.

Спикер Президента Украины Сергей Никифоров уточнил в Facebook, что телефонный разговор Зеленского и Си Цзиньпина продолжался почти час.

Китайское информагентство Xinhua сообщает, что Си Цзиньпин убеждал Зеленского в необходимости диалога и переговоров, назвав их «единственным жизнеспособным выходом», в то время как «в ядерной войне никто не выиграет«.

Спикер министра иностранных дел Китая Хуа Чуньин по итогам разговора лидеров стран заявила, что Китай направит с визитом в Украину специального представителя, который проведёт переговоры со всеми сторонами по урегулированию военного конфликта.

Она добавила, что Китай предоставил Украине несколько партий гуманитарной помощи и будет продолжать оказывать помощь в меру своих возможностей.

Спикер написала, что сейчас «важно воспользоваться возможностью и создать благоприятные условия для политического урегулирования кризиса», как она назвала войну, развязанную Россией в Украине.

«Китай не создавал кризис в Украине и не является участником кризиса. Как постоянный член Совета Безопасности ООН и ответственная крупная держава, Китай не стал бы сидеть сложа руки, не стал бы подливать масла в огонь, тем более использовать ситуацию в корыстных целях», – заявила Хуа Чуньин.

Спикер МИД КНР заверила, что «всё, что делает Китай, честно».

«Диалог и переговоры – единственный реальный путь вперёд», – резюмировала она.

Президент Украины 26 апреля назначил нового посла Украины в Китае. Им стал Павел Рябикин — бывший министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. В 2020 – 2021 годах возглавлял Государственную таможенную службу Украины. Народный депутат Украины VII созыва. Член Парламентской ассамблеи Совета Европы с 2012 года.

Кстати, у Украины нет посла в Китае с февраля 2021 года – после смерти Сергея Камышева. С тех пор Украину в КНР представляет временная поверенная Жанна Лещинская.

Для справки. Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. Зеленский говорил, что Китай должен «поддержать формулу мира», которую предлагает Украина, и «выступать за гарантии безопасности».

24 февраля был обнародован документ «Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине», который состоит из 12 пунктов. Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен. При этом планом Зеленский документ не считает, по его словам, речь о «мыслях» Китая по поводу урегулирования.

13 марта The Wall Street Journal сообщила, что Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Зеленским впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Источники издания отмечали, что звонок Си Цзиньпина Зеленскому состоится после визита китайского лидера в Москву, который прошёл 20–22 марта.

Зеленский, говоря о возможном разговоре или встрече с Си Цзиньпином, рассказал 21 марта, что «какие-то сигналы» в Киеве получали, «но подтверждения не было» – «конкретики пока никакой нет». В Офисе президента Украины заявили 22 марта, что Украина инициирует разговор Зеленского и Си Цзиньпина, но есть определённые сложности из-за позиции КНР.

29 марта Зеленский заявил, что ждёт Си Цзиньпина в Украине.

Глава Украинского государства считает, что Си Цзиньпин относится к тем мировым лидерам, кто до сих пор колеблется в поддержке Украины в войне, развязанной Россией. Государствам, которые колеблются, Украина всё равно посылает сигналы о готовности «встречаться, обсуждать, говорить» и ждёт от них ответа.

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