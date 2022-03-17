Президент Молдовы потребовала вывода российских войск из Приднестровья

Президент Молдовы Мая Санду потребовала вывести российские войска из Приднестровья.

Об этом она сказала 16 марта на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, трансляция велась на её странице в Facebook.

Санду попросили прокомментировать решение Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая официально признала непризнанное Приднестровье территорией, находящейся под оккупацией РФ.

«Республика Молдова всегда очень чётко говорила, что Россия играет существенную роль в том, что касается конфликта в Приднестровье. Начиная с происхождения этого конфликта и заканчивая всеми вещами, которые произошли и продолжают происходить там. Мы всегда требовали вывода российских войск из Приднестровья, мы требовали и требуем ликвидации боеприпасов на левом берегу Днестра. Мы продолжаем выступать за мирное решение этого конфликта и сделаем всё возможное, чтобы найти и реализовать дипломатическое, политическое, мирное решение», – заявила она.

Кстати. Приднестровье объявило о суверенитете в 1990 году, в связи с чем между Молдовой и самопровозглашённой республикой начался вооружённый конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введён контингент российских миротворческих сил. Политически конфликт до сих пор не урегулирован. Мировым сообществом независимость Приднестровья не признана.

Санду 30 ноября 2020 года заявила, что в Приднестровье находится оперативная группа войск РФ, на размещение которой не было договорённости с Молдовой. Она предложила заменить российских военных гражданской миссией под эгидой ОБСЕ.

В МИД РФ заявили, что против вывода своих «миротворцев» из Приднестровья, а президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия выведет войска, когда «будет налажен нормальный диалог между Приднестровьем и остальной частью Молдовы». ТАСС писало, что в Приднестровье находится около 1 тыс. российских солдат и офицеров. «Европейская правда» сообщает, что также там есть незаконные военные формирования, их численность оценивается в 7–8 тыс. человек.

Как сообщала Одесса News,в марте 2021 года Президент Республики Молдова Мая Санду побывала в пункте пропуска «Паланка-Удобное-Маяки» на украинско-молдавской границе.

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