85 тысяч военных потеряла Россия с 24 февраля 2022 года

Силы обороны Украины с 24 февраля по 22 ноября ликвидировали около 85 тысяч российских военных, в том числе 400 человек – за последние сутки.

Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб Вооружённых сил Украины.

Также по состоянию на 22 ноября украинские защитники уничтожили 2895 (+3 за последние сутки) танков врага, 5827 (+5) боевых бронированных машин, 1882 (+12) артиллерийских систем, 395 (+2) реактивных систем залпового огня, 209 (+0) средств противовоздушной обороны, 278 (+0) самолётов, 261 (+0) вертолёт, 1537 (+0) беспилотников оперативно-тактического уровня, 480 (+0) крылатых ракет, 16 (+0) кораблей/катеров, 4393 (+15) единиц автомобильной техники и автоцистерн и 161 (+0) единицу специальной техники.

Наибольшие потери, по данным Генштаба, противник понёс на Бахмутском и Лиманском направлениях.

Как сообщала Одесса News, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили пункт управления, склад горюче-смазочных материалов, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию ​​радиоэлектронной борьбы российских оккупантов.

Инфографика: Генштаб ВСУ/Facebook

Фото: ДШВ ВСУ

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