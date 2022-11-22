В Одесском музее имени Блещунова открылся новый творческий проект

В коммуникативно-выставочном пространстве Одесского муниципального музея им. О.В. Блещунова «Квартира №6» открылся проект LIVE.

Творческий проект посвящён мужеству и героизму украинцев, не только отстаивающих независимость, территориальную целостность Украины в войне с российским агрессором, но и борющихся за безопасность Европы и весь цивилизованный мир.

Современные воины в Украине – это не только военные. Это обычные люди, работающие и живущие ради победы. Они сильные, мужественные, несгибаемые, но в то же время уязвимые. Сегодня Украина дышит с Европой одним воздухом, живёт одной жизнью. Жизнью, в которой мы не имеем права привыкать к войне.

Ознакомиться с выставкой можно 26 и 27 ноября с 11:00 до 17:00.

Адрес: Одесса, ул. Польская, 19. Вход в «Квартиру №6» – через ворота.

Тел.: (048) 722 10 81 19.

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