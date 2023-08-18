Одесская художница приглашает на свою персональную выставку

Персональную выставку Натальи Куликовской «Одесские Обереги» представляет галерея ArtOdessa в Городском саду.

Художница предлагает вниманию зрителей серию изысканных работ, выполненных акварелью и акрилом.

«Наталья Куликовская запечатлевает морские и степные пейзажи нашего региона, а также цветы и животных – всё, что рождает в человеке тонкие переживания, наполненные поэтикой и светлыми чувствами, — говорит директор галереи Екатерина Пименова. — Лиричные панорамы побережья очаровывают своим романтизмом и сложностью изменений волн, туч и света. Пространство в этих работах наполнено свободой и экспрессией. Цветочные композиции гармоничны и привлекательны детализацией всех элементов. Они выражают жизненные истоки, буйство цвета и в то же время — нежность и хрупкость».

В субботу и воскресенье артгалерея работает с 13 до 17 часов.

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