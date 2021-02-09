Определитесь, где идём, и гиды LoveOdessa помогут в путешествии

Если вы родились в Одессе и думаете, что знаете город досконально, глубоко заблуждаетесь. Даже, если вы учитель истории, не факт, что можете рассказать все страницы её прошлого. И учителю географии не подвластно осветить все достопримечательности нашего региона.

Зато экскурсии по Одессе под силу с агентством LoveOdessa.

Экскурсоводы агентства правдиво, с историческими выкладками поведают захватывающие истории жизни Одессы. Под землёй — в катакомбах, и на земле — исторических местах Одессы — покажут и расскажут о памятниках архитектуры и культуры, дадут возможность соприкоснуться со страничками истории старинных зданий и жизнью их обитателей.

Если вы нашли время, зайдите на сайт агентства — и устройте себе праздник — праздник удивления, восторга, восхищения историческим прошлым славной Одессы. Кроме того, в приближении праздника Дня святого Валентина сертификат на экскурсию по Одессе будет достойным подарком вашей половинке.

Пешком или на электромобиле, на современных авто или в стиле ретро, с элементами квеста или без них, на яхте или на катере — любой вид экскурсии вам предложат в агентстве. Даже прикрепить к вам индивидуального, специального гида.

Выбор предлагаемых агентством экскурсий до такой степени огромный, что поневоле задумаешься, чему же отдать предпочтение.

Как правило, и это подтверждает статистика, и сами одесситы, и гости больше всего интересуются катакомбами, дворцами Одессы и экскурсиями, связанными с криминально-авантюрным прошлым города

Например, путешествие по криминальным местам города покажет вам нефасадную Одессу — различные улочки, дворики, наполненные историями авантюрно-бандитского прошлого Миши Япончика, Сони Золотой Ручки, Остапа Бендера…

Герои, знакомые вам из кино и книг, после таких историй будут вам ближе и понятнее, через их судьбы и жизненные хитросплетения расширится кругозор о том, как жилось в Одессе в прошлом, и вам захочется взять в руки книги Ильфа и Петрова, Иасаака Бабеля или пересмотреть «Ликвидацию».

Если вы всё-таки определились , в каком направлении двинетесь с экскурсоводами агентства, предупредите его сотрудников за сутки.

Хороших впечатлений и уютного досуга!

По материалам: https://love-odessa.od.ua/