Одесса приглашает на последние январские выходные дни 25-26 января

Одесса приглашает в субботу и воскресенье посетить интересные места города, многочисленные выставки, концерты, разнообразные ивенты.

Выбор за Вами!

До конца января в галерее Invogue на ул. Екатерининской, 25 выставка Романа Громова и Суна Канмина под названием Me, myself & I. Это коллажи, видео–арт, деревянные сувенирные орлы (как напоминание о необходимости быть смелым и решительным в творчестве), а также всяческие таинственные надписи, оживающие только в зеркальном отражении.

25 января легендарный ВИА «Синяя птица» Мade in Ukraine выступит в Одессе, в Фестивальном Дворце. Начало в 19 часов. Билеты стоимостью от 180 до 650 гривен.

25 января в 11:00 организация «Интересная Одесса» приглашает на экскурсию в музей Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря, где расскажут историю православной, старообрядческой, католической, лютеранской и армянской церквей Одессы. Стоимость 70-130 грн. Адрес: Успенская, 4а. Запись на экскурсию по телефону: 0674844589.

25 января в 16:00 презентация украинского издания книги «Кофейня мёртвых философов». В основе книги — «философская переписка» из аутентичных писем между взрослым философом Хёсле и девушкой Норой. В начале переписки ей было 11 лет, а в конце книги исполнилось 13. Вход свободный. Адрес: библиотека Грушевского, Троицкая, 49/51.

До 9 февраля в Одесском художественном музее выставка легенды одесского нонконформизма Виктора Маринюка. Адрес: Софиевская, 5.

25 января в Urban Music Hall научат видеть и чувствовать с закрытыми глазами в первом в Украине аудиотеатре — «Театре ушей» на аудиоспектакле по пьесе «Чужие» писательницы Елены Андрейчиковой.

Спектакль в жанре остросоциальной трагикомедии расскажет историю о том, как после многих лет попыток у семейной пары, наконец, появляется двойня. Новоиспеченным родителям приходится учиться любить – себя и вечно кричащих детей. Спектакль дает наводку: в каждом взрослом живёт маленький ребёнок и его нужно время от времени выпускать погулять. Стоимость билетов — 200 грн.

26 января — бесплатный день в Одесском художественном музее, но за экскурсию таки надо заплатить от 25 до 100 грн.

26 января в 15:00 презентация книги Евгения Гендина «#хужечемпоэзиялучшечемх@йня». Днепровский писатель представит свою книгу, иллюстрации для которой создал директор Одесского художественного музея и художник Александр Ройтбурд. Вход свободный. Рекомендуемый возраст: 18+.

26 января в 19:00 спектакль для взрослых «Удивительный случай» в Одесском ТЮЗе — драматическая клоунада по произведениям гениев абсурда ХХ века — Даниила Хармса и Александра Введенского. Стоимость 100 грн. Адрес: Греческая, 48-А.

25 января Одесский ТЮЗ приглашает маленьких и взрослых зрителей на самую грустную, трогательную и поучительную сказку «Маленький принц» по мотивам одноименной повести Антуана де Сент-Экзюпери. Стоимость билетов — 80-120 грн.

26 января всенародно любимый спектакль «Варшавская мелодия», который не сходил с театральных подмостков Украины более 20-ти лет, получил своё продолжение. Вторую часть известной пьесы покажут в Музкомедии. В продолжении винодел Виктор и очаровательная Геля, любовь которых не увенчалась успехом, встретятся спустя 40 лет. Главная героиня спектакля, исполняющая роль чувственной Гели, Ада Роговцева, вновь выйдет на сцену, но теперь уже вместе со своей дочерью. К слову, в первой части «Варшавской мелодии» Роговцева ни разу не прибегала к помощи дублёров и не пропустила ни одного выступления за более чем 20 лет. Стоимость билетов — 180-780 грн.

До 27 января в выставочном пространстве Ragtime 2.0. Одесского музея западного и восточного искусства можно будет увидеть персональную выставку музыканта и лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича. Стоимость входных билетов — 40 грн.

До конца января в галерее Литературного музея (Ланжероновская, 2) выставка «Под знаком сотворения» в рамках международного арт-проекта Ольги Котляровой-Прокопенко «Преемственность поколений» (Украина, Сербия, Молдова, Беларусь, Германия, Польша, Румыния). Пейзажи и натюрморты составили разнообразную экспозицию, занявшую три зала. Среди одесских участников выставки — Ольга Котлярова–Прокопенко, Николай Прокопенко, Татьяна Бродецкая, Олег Дрямин, Галина Лекарева–Никитина и другие.

До 1 февраля в одесском музее-мемориале Константина Паустовского выставка рождественских открыток времён Российской империи из личных фондов известного коллекционера Анатолия Дроздовского. Все экспонаты были выпущены в период с 1895 по 1917 год на территории как Российской империи, так и соседних стран. Главное, что объединяет их – тематика Рождества и Нового года. Адрес: ул. Черноморская, 6. Музей работает с 10:00 до 17:00.

До конца февраля в Одесском доме-музее имени Н. К. Рериха (Большая Арнаутская, 47) выставка «Образ города» Геннадия Гармидера, известного одесского художника-графика, живописца, члена Национального союза художников Украины. Выставка приурочена к 75-летию автора.

До 1 марта выставка роботехники «Парад роботов» в торговом центре на улице Екатерининской. Каких уровней достиг искусственный интеллект в мире, и может ли мультифункциональное металлопластиковое устройство заменить человека – узнаете на выставке. Всего в экспозиции представлено полсотни экспонатов английского, японского, китайского и европейского производства. На выставке работают четыре зоны виртуальной реальности и развлекательные аттракционы — аэрохоккей, кикер, планетарий, лазерный тир и симулятор гольфа. Выставка открыта с 10 утра до 9 вечера.

До 1 марта в галерее Всемирного клуба одесситов (Маразлиевская, 7) выставка двух авторов «Зимние фантазии» — художника Валерия Сырова и скульптора Александра Коваленко.

Уютных выходных!

Фото: Одесса News, Думская, ТАЙМЕР, Пушкинская