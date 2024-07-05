Куда пойти в Одессе на выходных 6-7 июля

6-7 июля одесские учреждения культуры и искусства, которые имеют укрытия или находящиеся рядом с ними, системы энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

В Одессе официально открыты ещё четыре зоны для отдыхающих: инклюзивный пляж (рядом с «Калетоном»), пляж True Man Sun of a Beach (Аркадия) и два пляжа Red Line (Аркадия).

6 июля «Еврей и Эвридика» — феерическое шоу, насыщенное юмором, музыкой, песнями и танцами, праздник позитива, положительных эмоций и солнечного настроения — в помещении Дома клоунов. В спектакле есть всё: оригинальное музыкальное сопровождение, живой звук, участие всех актёров основного состава театра «Маски». Автор пьесы — Борис Барский. Режиссёр-постановщик — Георгий Делиев. Цена билетов от 180 грн. Приходите к 18 часам в Дом клоунов. Адрес: ул. Ольгиевская, 23.

6 июля гастрольная труппа Национального академического драматического театра имени Ивана Франко (г. Киев) покажет в Одессе на сцене Театра музкомедии (ОАТМК им. М. Водяного) самый популярный спектакль страны от самого крутого современного театрального режиссёра Украины Ивана Уривского «Конотопская ведьма» по одноименной повести Григория Квитки-Основьяненко. Бурлескная яркая комедия. Стоимость билетов от 650 гривен. Приходите к 19 часам. Адрес: ул. Пантелеймоновская, 3.

6 июля в итальянском дворике UNION Вас ждёт непревзойдённая эстетика с уютными фонариками и зелёным садом и встреча с певцом CHEEV, который известен своими романтическими хитами, полными нежности и глубоких эмоций. Приходите к 19 часам, чтобы почувствовать музыку и отдохнуть в неповторимой атмосфере красоты, нежности и музыки. Стоимость билетов от 700 гривен. Адрес: ул Троицкая, 43. UNION. Italian Garden, 1-й этаж, вход через главные двери.

7 июля Одесский Театр оперы и балета приглашает на легендарную постановку «Аиды». Красочная музыка, динамичный сюжет, яркие характеры и напряжённый драматизм. Длительность спектакля 3 часа 20 минут. Стоимость билетов от 340 гривен. Начало в 16 часов.

7 июля в Одесской кирхе пройдёт органный концерт “Летний вечер”. Выступит лауреат международных конкурсов, органистка евангелически-лютеранской церкви св. Павла, концертмейстер Одесского Национального театра оперы и балета Вероника Струк. Приходите к 18.00 в помещение собора Св.Павла (Кирха) по адресу: ул. Новосельского 68. Приглашение можно приобрести перед началом концерта или забронировать по телефону +38 063 507 2964.

До 15 июля выставка скульптуры и графики Александра Князика «Плоды размышлений» в галерее ArtOdessa в Городском саду. На выставке представлены произведения, выполненные преимущественно за несколько последних лет, из дерева, камня, металла.

До 1 августа выставка «Акварельные этюды Израиля» будет работать в Доме-музее Н. К. Рериха. Автор – Людмила Беренштейн, член объединения профессиональных художников Израиля. Художник пытается находить гармонию во всех областях жизни, делиться положительными эмоциями, шагая жизненным путём в ритмах природы. Поэтому использует малейшую возможность поработать с натуры, а затем показать зрителям. Адрес: Большая Арнаутская, 47. Музей работает с 10 до 18 ежедневно, кроме понедельника.

Уютных, мирных выходных!

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