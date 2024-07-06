Фонд госимущества вновь пытается продать Белгород-Днестровский порт

Фонд государственного имущества Украины в июле планирует объявить очередные торги по продаже Белгород-Днестровского морского торгового порта.

Об этом сообщил в Теlegram глава ФГИУ Виталий Коваль.

«Наша цель – подготовить порт к успешной приватизации, которую планируем объявить уже в этом месяце. Ведь это ключ к его модернизации, созданию новых рабочих мест и экономическому развитию всего региона», — отметил Коваль во время визита на предприятие по случаю профессионального праздника работников морского и речного транспорта.

Глава ФГИУ подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день предприятию удалось сохранить персонал и технику и основные мощности в рабочем состоянии.

Коваль напомнил, что мощности Белгород-Днестровского порта могут обрабатывать сотни тысяч тонн разнообразной продукции ежегодно. Предприятие специализируется на перегрузке широкого спектра материалов, включая лесные грузы, минеральные удобрения, железорудные окатыши, металлопродукцию и зерновые культуры. Кроме того, мощности порта позволяют эффективно работать с пиломатериалами, разной древесной продукцией, шротом и растительным маслом.

«Это разнообразие открывает широкие возможности потенциальному инвестору. С правильным управлением и инвестициями порт может значительно увеличить объём перевалки и расширить спектр услуг, став бюджетообразующим предприятием для города и всей области», — добавил он.

Как сообщала Одесса News, первый аукцион по продаже единого имущественного комплекса ГП «Белгород-Днестровский морской торговый порт», запланированный на 3 марта 2023 года, не состоялся из-за отсутствия заявок. Во время повторного аукциона цена актива выросла до 220 млн. грн. с начальных 93,7 млн. грн., однако победитель не оплатил средства за приобретённый объект. На 21 марта 2024 года ФГИ объявил очередной аукцион по продаже порта со стартовой ценой объекта 183,9 млн грн. Торги были отменены из-за отсутствия заявок от участников.

Фото: Виталий Коваль, ФГИУ/Telegram

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy