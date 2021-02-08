Ракетки для бадминтона – первый шаг к победам

Если Вы ещё не определились, что подарить любимому человеку в День святого Валентина, подскажем: ракетку для игры в бадминтон. Ведь бадминтон – спорт, который популярен и универсален всегда. Им занимаются дети и взрослые, мужчины и женщины.

Ракетки для бадминтона — повод выехать на пикник. Эта игра — не только весёлое времяпрепровождение, кстати, не только летом, но и польза для здоровья: активно работают все группы мышц, тренируются выносливость и внимание.

Первые ракетки для бадминтона были из полированного дерева. Современные модели изготовлены из углеродного волокна, что делает их лёгкими и прочными.

Большой выбор удобных, изящных современных бадминтонных ракеток предлагает сайт TennisGo https://tennisgo.com.ua/badminton/badminton-raketki

Цена одной ракетки варьируется от 636 до 2 699 гривен.

Почему такой разброс цен? Здесь надо учесть, прежде всего, характеристики спортинвентаря: насколько он лёгкий, гибкая модель или жёсткая, толщина рукоятки, для любителей или профессионалов…

Обращаясь к каталогу сайта, стоит ответственно подойти к выбору спортивного инвентаря. От нескольких характеристик зависит эффективность и результаты тренировок.

Вес . Для удобства ракетки маркируют специальными символами 2U-5U, где 5U – сверхлёгкая модель. Профи обычно используют варианты 3U, весом 85-89 грамм. Новичкам подойдёт ракетка с показателем 2U (90-94 грамма).

. Для удобства ракетки маркируют специальными символами 2U-5U, где 5U – сверхлёгкая модель. Профи обычно используют варианты 3U, весом 85-89 грамм. Новичкам подойдёт ракетка с показателем 2U (90-94 грамма). Гибкость. Этот показатель важен для профессиональных моделей инвентаря. Выбирать его нужно, отталкиваясь от персональной тактики игры. Спортсмены, которые играют в силовой манере, отдают предпочтение жёстким ракеткам – Extra Stiff. «Технарям» подходит вариант Medium – гибкая модель с хорошим показателем контроля. Есть усреднённый показатель с ограниченной гибкостью – Stiff.

Этот показатель важен для профессиональных моделей инвентаря. Выбирать его нужно, отталкиваясь от персональной тактики игры. Спортсмены, которые играют в силовой манере, отдают предпочтение жёстким ракеткам – Extra Stiff. «Технарям» подходит вариант Medium – гибкая модель с хорошим показателем контроля. Есть усреднённый показатель с ограниченной гибкостью – Stiff. Баланс. Такая характеристика влияет на контроль и силу удара. Новичкам стоит выбрать ракетку со средним балансом – even. Профи должны оценить личную манеру игры. Для атакующей позиции подойдёт head heavy – баланс в голове ракетки, позиция защиты предполагает head light – баланс смещён в ручку.

Такая характеристика влияет на контроль и силу удара. Новичкам стоит выбрать ракетку со средним балансом – even. Профи должны оценить личную манеру игры. Для атакующей позиции подойдёт head heavy – баланс в голове ракетки, позиция защиты предполагает head light – баланс смещён в ручку. Толщина рукоятки. Этот показатель стоит выбирать, отталкиваясь от персональной манеры игры. Если спортсмен предпочитает агрессивную, атакующую игру, подойдёт ракетка с толстой ручкой, её обозначение – G2- G3. Такая рукоятка повысит маневренность, обеспечит хорошее сцепление руки спортсмена с инвентарём. Для защитной тактики, которая отдает предпочтение размеренности, хитрости и продуманности, подойдут более тонкие ручки G4- G5.

На сайте представлены ракетки для бадминтона многих производителей, но отдать предпочтение конкретному бренду сложно, ведь у каждой фирмы есть ракетки с разными характеристиками и дизайнами. Отличаться будут ценовая категория и качество. Лучше выбирать проверенные бренды, которые изготавливают только спортивный инвентарь. Звезды мирового бадминтона отдают предпочтение ракеткам от Star Club, Yonex, Babolat, Sunbatta.

Выбор ракетки – дело индивидуальное, и характеристики зависят от персональной тактики игры и даже телосложения спортсмена. Инвентарь спортсмена должен помогать ему в игре, а неправильно подобранная ракетка доставит неудобства и снизит эффективность тренировки. Одна и та же модель подойдёт любителю, но не даст профессионалу раскрыть свой потенциал. Уровень спортсмена должен соответствовать классу экипировки.

Сложнее всего подобрать инвентарь для ребёнка, здесь не обойтись без помощи тренера. Только он сможет объективно оценить манеру игры и потенциал маленького спортсмена. Детские ракетки влияют не только на продуктивность тренировок, но и на здоровье ребёнка.

Индивидуальный подход – важное правило при выборе инвентаря, но есть усредненные характеристики ракеток для спортсменов разного уровня. Разобраться в этом и помочь подобрать хорошие варианты ракеток, в соответствии с уровнем и желаниями спортсмена могут опытные онлайн-консультанты сайта TennisGo.

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