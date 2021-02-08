Из-за непогоды авиакомпании отменили ряд рейсов в Одессу

Из-за ухудшения видимости и тумана, обусловившего частичное обледенение взлётно-посадочной полосы в Международном аэропорту «Одесса», отменено отправление некоторых пассажирских лайнеров этой воздушной гавани.

Об этом свидетельствует табло аэропорта.

Авиакомпания Turkish Airlines отменила сегодняшний рейс №TK465 в Одессу. Так же отменён рейс №PS788 из Тель-Авива.

По данным метеослужбы «Аэропорт-Одесса», в районе аэропорта сейчас незначительная минусовая температура (-1° С), над аэропортом слабая изморозь, туман, вследствие чего на взлётно-посадочной полосе образовалась ледяная корка толщиной до 2 мм, коэффициент сцепления 0,18 (в нормальных сухих условиях 0,60).

Между тем, в пресс-службе аэропорта «Одесса» сообщают, что аэропорт работает в штатном режиме.

Сегодня аэропорт ожидает рейсы из Борисполя, Варшавы и Стамбула.

Как сообщала Одесса News, мэр Одессы Геннадий Труханов в феврале 2021 года встретился с инициативной группой, представляющей интересы гаражных обществ «Чайка», «Вираж» и «Сокол», размещаемых вблизи аэропорта, с целью отправить принадлежащие им гаражи под снос.

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