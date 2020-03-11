Одесский аэропорт наращивает пассажиропоток

В феврале 2020 года пассажиропоток Одесского аэропорта составил 119 048 человек. Это на 38% больше, чем аналогичный показатель прошлого года.

Как сообщается на сайте Международного аэропорта «Одесса», на международных направлениях пассажиропоток составил 105,8 тысяч человек, на внутренних — 13,2 тысячи.

Всего за февраль авиакомпании осуществили 1126 рейсов из аэропорта “Одесса” — на 13% больше, чем за февраль 2019 года.

«За 2 месяца нового года мы обслужили более четверти миллиона пассажиров. Это рекордный показатель, которого мы достигли во многом благодаря открытию ряда европейских направлений в конце прошлого года. Что касается внутренних рейсов, с апреля мы надеемся на значительный их рост, ведь наш авиапартнёр Windrose начал большую лётную программу. Благодаря ей пассажиры смогут путешествовать по Украине в разных направлениях ежедневно», – отметил директор аэропорта Павел Прусак.

Отмечается, что самыми популярными направлениями февраля стали Стамбул, Шарм-эш-Шейх и Борисполь. Среди новых европейских рейсов в топе Берлин, Будапешт и Гданьск.

Отмечается также, что аэропорт завершил перевод всех рейсов в здание нового терминала. Более 140 рейсов 19 авиакомпаний уже обслуживаются еженедельно в новом терминале.



В помещении старого терминала продолжают работать некоторые административные офисы обслуживающих компаний, таможенной и пограничной службы. В будущем аэропорт имеет планы по реконструкции здания аэровокзала под выставочный центр.



«Мы хотим объединить прошлое и будущее в месте, которое имеет более чем столетнюю историю. И уже ведём переговоры со специалистами по экспозициям и музейной отрасли, чтобы разработать будущий концепт. В целом, наша цель — это объединение представителей авиационной отрасли, бизнеса и сопутствующих предприятий в мощный кластер, который будет способствовать развитию авиации Юга нашей страны», — отметил директор ООО «Международный аэропорт «Одесса».