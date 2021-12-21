С 21 декабря в Одессе троллейбус №7 изменит маршрут

C 21 декабря в Одессе вносятся изменения в схему движения и размещения конечной остановки троллейбусного маршрута №7 «Ул.Архитекторская–ул.Новосельского».

Об этом сообщается на сайте КП «Одесгорэлектротранс».

Отмечается, что со вторника троллейбус пойдёт:

в направлении движения к ул.Новосельского – Архитекторская – ул. Королёва – ул Инглези – ул. космонавта Комарова – ул. Люстдорфская дорога – пр-т Адмиральский – ул. Черняховского – пр-т Шевченко – ул. Пироговская – ул. Мариинская – Итальянский бульвар – ул. Пушкинская – ул. Греческая и далее по ул.Ришельевской на ул.Троицкую, ул.Новосельского, ул.Ольгиевскую, ул.Пастера, ул.Сеченова, ул.Новосельского (конечная остановка);

в направлении движения к ул.Архитекторской–от ул.Новосельского на ул.Троицкую, ул.Ришельевскую и далее по маршруту.

Как сообщала Одесса News, 19 декабря в Одессе состоялся ставший уже традиционным парад троллейбусов КП «Одесгорэлектротранс».

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