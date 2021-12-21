Американским гражданам рекомендуют не ездить в Украину

Госдепартамент США рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок в Украину из-за COVID-19 и ужесточения угроз со стороны России.

Соответствующее уведомление размещено на сайте Посольства США в Украине.

«Граждане США должны быть проинформированы о сообщениях, что Россия планирует значительные военные действия против Украины», — говорится в заявлении.

«Госдепартамент продолжает советовать гражданам США не ездить в Украину и-за COVID-19 и пересмотреть запланированные путешествия из-за усиления угроз со стороны России. Проявляйте повышенную осторожность из-за преступности и гражданских беспорядков. Некоторые области имеют повышенные риски», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что условия безопасности, особенно вдоль границ Украины, в оккупированном Россией Крыму и на подконтрольных российским оккупантам территориях восточной Украины непредсказуемы и могут ухудшиться без предупреждения.

«Граждане США, выбирающие путешествие в Украину, должны знать, что военные действия России в любой точке Украины могут оказать серьёзное влияние на способность посольства США оказывать консульские услуги, включая помощь гражданам США в выезде из Украины», — отмечает Госдепартамент США.

Как сообщала Одесса News, издание Washington Post написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной.

В Министерстве обороны Украины тогда опровергли эту информацию, назвав её «элементом специальных информационно-психологических действий, которые, по сути, являются плановыми мерами в рамках перемещения войск после завершения учений».

Позднее издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, подтверждающие сообщения о том, что Россия снова сосредотачивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января–начале февраля 2022 года.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times, Западная разведка предполагает «высокую вероятность дестабилизации» Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и, наоборот, указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков в Донбассе может состояться в любой день.

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