Медиа США обнародовали новые разведданные о вероятном наступлении РФ на Украину

Американская разведка располагает новыми данными, согласно которым уже в начале 2022 года Россия планирует наступление на Украину с участием около 175 тысяч военных.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Associated Press.

По данным американской разведки, половина личного состава уже сосредоточена в разных регионах вблизи украинской границы, сообщил изданию на условиях анонимности сотрудник администрации президента США.

Чиновник добавил, что планы Москвы предполагают переброску 100 батальонных тактических групп вместе с танками, артиллерией и другой военной техникой.

По его словам, разведчики также обратили внимание на усиленное использование Россией прокси-серверов и СМИ для пропагандистской кампании против Украины и НАТО.

В свою очередь, газета The Washington Post сообщила, что располагает документом американской разведки со спутниковыми фото, на которых видно, что российские войска в количестве 70 тысяч человек сосредоточены в трёх местах недалеко от границы Украины, а также в оккупированном Крыму. Всего там развёрнуто 50 боевых тактических групп, а также танки и артиллерия.

Кстати. Байден и Путин могут провести телефонный разговор на следующей неделе. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила возможность такой беседы. «Это, безусловно, позволило бы обсудить нашу серьёзную озабоченность по поводу воинственной риторики, наращивания военного потенциала, которое мы наблюдаем на границе Украины», — сказала она журналистам.

Как сообщала Одесса News, американское издание The Washington Post обнародовало публикацию о том, что США и ЕС фиксируют перебрасывание российских войск к границе с Украиной, а Министерство обороны Украины опровергло эту информацию собственными разведданными.

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