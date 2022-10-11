Утром 11 октября над Одесской областью сбито 3 дрона-камикадзе

Сегодня утром силы противовоздушной обороны сбили на юге Украины восемь дронов-камикадзе Shahed-136.

Об этом оперативное командование «Юг» сообщает в Facebook.

«На рассвете южные регионы враг вновь атаковал дронами-камикадзе. Над Николаевщиной силами противовоздушной обороны сбиты 5 Shahed-136, над Одесщиной — 3», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, 10 октября в рамках массированного ракетного удара по всей территории Украины, по Николаевской области было выпущено 14 ракет, по Одесской – 3 ракеты и 4 дрона-камикадзе.

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