В бою за Украину погиб житель Одесской области Дмитрий Чайка, светлая ему память

На русско-украинской войне погиб житель посёлка городского типа Сергеевка Одесской области Дмитрий Чайка.

Об этом сообщили в пресс-службе Сергеевской ОТГ.

После полномасштабного вторжения России в Украину Дмитрий Чайка принял решение защищать страну от захватчиков.

Как сообщала Одесса News, во время выполнения боевых задач по защите Украины в результате множественных осколочных ранений в Херсонской области погиб житель Болградской общины, командир десантно-штурмовой роты воинской части морской пехоты, старший лейтенант Калов Александр Александрович.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Сергеевская ОТГ/Facebook

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