593-й день войны: ВСУ обороняются на востоке и наступают в Запорожской области

Начались 593-и сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины.

По данным Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 9 октября, Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

«За прошедшие сутки произошло 37 боевых столкновений», — говорится в оперативной сводке Генштаба.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Север» на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски наших войск на угрожающие для него направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении наши защитники отбили 3 атаки врага в районах населённых пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области. На Лиманском направлении Силы обороны отразили 4 атаки врага в районе Макеевки Луганской области. На Бахмутском направлении наши защитники отбили атаки врага к северу от Богдановки, Клещеевки и Андреевки.

В зоне ответственности ОСГВ «Таврия» на Авдеевском и Марьинском направлениях враг совершил около 15 неудачных атак в районах Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. На Шахтёрском направлении противник штурмовых действий не вёл. На Запорожском направлении наши защитники отразили атаку врага в районе севернее Новопрокоповки, продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, имеют частичный успех в районах западнее Вербового Запорожской области. Наши защитники наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, закрепляются на занятых рубежах и истощают врага.

В зоне ответственности ОСГВ «Одесса» на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и успешно поражают тылы противника.

Одесса News информировала о ночной 7 октября ракетной атаке гражданской и припортовой инфраструктуре Черноморска Одесской области.

На главном фото боец ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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