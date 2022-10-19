В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Оляненко, светлая память

В бою на фронте российско-украинской войны погиб житель Подольского района Одесской области Александр Оляненко.

Об этом в Facebook сообщила Подольская райгосадминистрация.

«Вся Подольская громада склонила голову в глубокой скорби… Большое горе объединило всех собравшихся людей, чтобы провести в последний путь нашего земляка, военнослужащего Александра Оляненко. Для нас Александр всегда останется образцом храбрости и стойкости. Тем, кто был не безразличен к судьбе Украины, кто стремился к лучшему будущему и светлому, мирному завтрашнему дню», — говорится в некрологе.

Как сообщала Одесса News, 13 октября в селе Мирное Херсонской области погиб врач-интерн хирургии общебольничного персонала Одесской областной больницы Григорчук Андрей Юрьевич.

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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Подольская райгосадминистрация/Facebook

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