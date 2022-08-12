Глава Одесской ОВА побывал в болградских школах, ему там не всё понравилось

11 августа начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко с рабочим визитом посетил Болградский район.

Об этом сообщается на странице ООВА в Facebook.

Отмечается, что руководитель области прежде всего проверил готовность учебных заведений к началу нового учебного года.

«Побывав в двух школах, в Болграде и Кубейской общине, отмечу, что в этих учебных заведениях пока не подготовлены укрытия для безопасного пребывания там детей», — подчеркнул Максим Марченко.

Начальник ОВА дал поручение провести все необходимые работы качественно и завершить их своевременно.

Марченко отметил также, что у родителей будет исключительное право выбора формата обучения для своих детей.

В селе Кубей Максим Марченко провёл встречу с жителями села, представителями руководства общины и депутатами местных советов.

«В ходе нашего разговора выплыло очень много проблемных вопросов водопользования, выделения и разделения на паи земли, выплаты фермерами своевременной арендной платы за пользование паями. Но это не полный перечень тех проблемных вопросов, которые необходимо решить в этой и многих других общинах области. Для их устранения в Кубейской общине будет создана специальная рабочая группа. О результатах её работы и всех, кто создаёт эти проблемы в Болградском районе, я обязательно сообщу» — сказал Марченко.

Как сообщала Одесса News, в августе 2022 года начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко провёл рабочую встречу с представителями организации «Международный медицинский корпус» (MedicalCorps).

Фото: ООВА/Facebook

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