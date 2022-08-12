В бою погиб 20-летний житель Одесской области Андрей Дудниченко, светлая память

Житель села Любополь Визирской сельской громады в Одесском районе Одесской области Андрей Дудниченко погиб, защищая Родину от врага.

Об этом сообщает Визирская громада на своей странице в Facebook.

«Вся громада выражает сочувствие семье нашего солдата. Благодарим вас за достойного сына», — сообщили в Визирском сельсовете.

Отмечается, что военнослужащему Андрею Дудниченко16 апреля исполнилось 20 лет.

Как сообщала Одесса News, 10 августа в Одесской области провели в последний путь 45-летнего Александра Проданова, уроженца с. Кубанки Одесской области, погибшего в Николаевской области.

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