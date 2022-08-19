Первый морской Лорд Великобритании пообщался с Командующим ВМС ВСУ

Первый Морской Лорд Королевства Великобритании адмирал сэр Бен Ки пообщался по видеоконференц-связи с Командующим Военно-Морскими силами Вооружённых сил Украины вице-адмиралом Алексеем Неижпапой.

Об этом в Теlegram сообщают Военно-морские Силы ВСУ.

«Командующие обсудили ряд вопросов, связанных с ситуацией безопасности в Черноморском бассейне, возможную дальнейшую поддержку Украины в отпоре вооружённой агрессии Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Руководитель национальных ВМС поблагодарил за мощную поддержку со стороны Великобритании и её значительную помощь Украине в противостоянии со страной-агрессором.

В свою очередь, британская сторона заверила, что будет поддерживать нашу страну столько, сколько потребуется для возвращения Украиной своих территорий, захваченных агрессором, и установления мира на европейском континенте.

Как сообщала Одесса News, в Великобритании проходит обучение большая группа украинских военных моряков, готовящихся к управлению противоминными кораблями, два из которых вскоре готовят передать ВМС ВС Украины.

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