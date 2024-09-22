Ночью в небе над Украиной сбит 71 беспилотник

В ночь на 22 сентября противник нанёс удар двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированной территорией Луганской области и выпустил по Украине 80 ударных БпЛА типа «Shahed» из Ейска и Курска РФ.

Об этом сообщают в ВС ВСУ.

«Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в в результате противовоздушного боя сбит 71 ударный БпЛА, ещё шесть беспилотников в результате противодействия РЭБ локационно потеряны.

Противовоздушная оборона работала в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Киевской, Сумской, Полтавской, Херсонской и Николаевской областях.

Одесса News информировала, что в ночь на 21 сентября 2024 года противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях.

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