Украина вошла в двадцатку самых мощных армий мира

Армия Украины заняла 18-е место в рейтинге самых мощных армий мира.

По сравнению с показателем в прошлом году она опустилась на 3 позиции.

Как cообщает Укринформ, об этом свидетельствует рейтинг международной компании Global Firepower, которая ежегодно составляет рейтинг лучших армий мира.

Для определения позиций в рейтинге авторы учли 60 отдельных категорий, в том числе количество воинских подразделений, финансовое состояние, материально-технические возможности и географии.

Всего в рейтинге 145 стран.

«Соседями» Украины в рейтинге армия Израиля (17 место) и Германия (19 место).

Украина имеет индекс мощности 0,2598 (чем меньше, тем лучше. 0,0000 считается идеальным показателем).

«Украинская военная мощь укрепляется финансовой и материальной поддержкой западных союзников, в том числе Соединённых Штатов. В феврале 2024 года проходит два кровавых года с начала российско-украинской войны», — написали авторы в обзоре Украины.

Для справки. В 2022 году Украина на фоне полномасштабного вторжения России поднялась в рейтинге мощнейших армий мира на 15 место. В 2021 году она занимала 22 место.

Одесса News информировала, что американское издание US News & World Report составило рейтинг самых могущественных стран мира в 2023 году, в котором на 14-м месте оказалась Украина.

Фото: Сухопутные войска ВСУ