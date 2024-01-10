В Одессу приехал глава Бюро ПРООН, которое реализует социальные проекты в городе

10 января в Одессу прибыл заместитель директора Регионального бюро ПРООН по делам Европы господин Ник Хартманн, который с официальным визитом находится в Украине.

С ним встретился мэр Одессы Геннадий Труханов, — сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

В ходе встречи стороны обсудили итоги сотрудничества и будущие проекты.

Так, с 2019 года город реализует 5 проектов при поддержке ПРООН за средства Европейского инвестбанка. Два из них успешно завершены — полностью отремонтирована школа №41 и корпус городской больницы №8.

В настоящее время идёт ремонт еще трёх общеобразовательных школ.

В этом году начнётся реализация 7 проектов, 5 из которых направлены на улучшение условий оказания медицинской помощи.

По словам Геннадия Труханова, важной поддержкой со стороны ПРООН может стать ремонт и обустройство укрытий в подвалах жилых домов, тем более что опыт такого сотрудничества уже существует.

«Благодаря нашему сотрудничеству, в 2022 году удалось отремонтировать и оснастить 2 убежища в Одессе. Сегодня, когда враг усилил обстрелы Одессы, для нас вопросы безопасности первоочередные», – отметил Геннадий Труханов.

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram

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