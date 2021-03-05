Что профинансировал в Одессе Европейский инвестбанк

Мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с руководителем проекта Программы развития ООН в Украине по технической поддержке Чрезвычайной кредитной программы восстановления Украины Игорем Кистеневым-Кавказским, который сообщил о финансировании некоторых одесских объектов.

Об этом информирует официальный сайт города.

«Данная Программа финансируется Европейским инвестиционным банком и направлена на модернизацию объектов социальной инфраструктуры городов, которые пострадали вследствие конфликта на Востоке Украины, либо которые приняли большое количество переселенцев. Распорядителем средств является Министерство развития громад и регионов Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Одессе благодаря этой Программе проводится комплексная модернизация 4-х школ (№41 на пл. Мичурина, №31 на ул. Гастелло, №39 на ул. Успенской, №49 на ул. Давида Ойстраха) и зданий больницы №8 на Фонтанской дороге. Средства выделяются на условии софинансирования из местного бюджета.

«Это действительно большая помощь нашему городу. Особенно в условиях, когда из-за коронавируса мы недополучили в бюджет развития более 700 миллионов гривен. Я благодарен нашим партнёрам за то, что Одесса определена как один из городов 9 областей Украины, которому Европейский инвестиционный банк выделил финансирование. И это не случайно — Одесса стала вторым домом для более чем 30 тысяч переселенцев», — отметил Геннадий Труханов.

В ходе совещания стороны обсудили сроки завершения работ. Комплексная модернизация включает обновление и утепление фасадов, замену инженерных сетей, обустройство условий для людей с инвалидностью, обновление спортивной инфраструктуры и пр.



«Проекты находятся в разной стадии реализации. В ходе диалога с городским головой были определены сроки сдачи объектов — до 1 июня 2021 года. Также мы обсудили план действий, чтобы все работы на объектах были завершены вовремя в рамках существующего бюджета и, конечно же, без потери качества», — отметил Игорь Кистенев-Кавказский.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2020 года Европейский инвестбанк выделил Украине 640 миллионов евро на развитие восточных областей, городского транспорта во всех регионах и строительство дорог.

Фото и видео: «Одесса»

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod