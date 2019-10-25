Депутаты облсовета спасли Одесский украинский театр от закрытия

Вопрос дальнейшей работы оказавшегося под угрозой закрытия Одесского украинского театра им. Васылько можно считать решённым.

Об этом сообщил журналистам после сессии областного совета глава собрания Сергей Паращенко, пишет ТАЙМЕР.

Как отметил Паращенко, 25 октября депутаты приняли решение выделить около 3 миллионов гривен на ликвидацию имеющихся проблем с пожарной безопасностью театра. По его убеждению, этой суммы будет достаточно для выполнения всех требований государственной пожарной службы, а потому одесское учреждение может спокойно продолжать работать.

«Я считаю, что сегодня мы закрыли проблему с Украинским театром», — отметил глава Одесского облсовета.

Как сообщала Одесса News, недавно суд принял решение о закрытии театра им. Васылько, так как там были обнаружены нарушения правил противопожарной безопасности. На состоявшемся 7 октября аппаратном совещании в мэрии Одессы стало известно, что для выполнения всех требований службы ГСЧС театру необходимо выделение облсоветом около 4 млн грн., поскольку на его балансе находится театр.