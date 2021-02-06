Рок-оперу «Моисей» покажет Одесский театр Музкомедии

Рок-оперу в 2-х действиях «Моисей» приглашает послушать Одесский театр музыкальной комедии.

Ветхозаветная история о великом пророке Моисее и освобождении еврейского народа из египетского плена.

Моисей появился на свет в те времена, когда фараон приказал убивать всех новорожденных мальчиков еврейского происхождения. Чтобы спасти его, мать положила малыша в корзину из тростника и отправила вниз по Нилу. Ребёнка нашла дочь фараона, которая усыновила его и растила рядом с Рамсесом — будущим фараоном. Много лет спустя, став мужчиной, Моисей бежит из Египта, а затем возвращается туда по велению Господа, чтобы избавить свой народ от оков рабства…

Театр музыкальной комедии впервые обращается к библейской теме и раскрывает образ Моисея (человека, героя и пророка) в период от рождения и до Исхода. Авторы постарались не отходить от хронологии событий, изложенных в Торе, но, учитывая особенность жанра, всё же присовокупили лирическую линию любви еврейской девушки и египетского воина.

Красочность костюмов и декораций, игра ведущих артистов театра, яркая музыка, исполняемая симфоническим оркестром и рок-группой, помогут зрителю окунуться в атмосферу событий, которые легли в основу отношений между религиями и культурами.

Цена билетов от 40 до 200 грн. Их можно купить здесь.

Дата и время начала: 13 февраля, суббота, 18:30.