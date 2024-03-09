В Одесском драмтеатре знают, как «укротить строптивых»

Четыре века комедия о неукротимой Катарине не сходит с театральных подмостков! Наша красавица горда, умна, своенравна: обуздать такую натуру невозможно – только завоевать! А это под силу лишь Настоящему мужчине.
Чем закончится их поединок? Непримиримой враждой или страстной любовью?
Зажигательный музыкальный спектакль «Укрощение строптивых» — счастливая возможность попасть в мир cтрастей великого Шекспира в интерпретации О. Школьника и Е. Пушкиной.
Цена билетов от 100 гривен. Их можно купить здесь.
Дата и время начала: 16 марта, 18:00.
Продолжительность спектакля – 2 часа.
Место проведения: Одесский областной академический драматический театр, ул. Греческая, 48.
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