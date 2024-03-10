Папа Римский: «Когда видите, что потерпели поражение, нужно вести переговоры»

Папа Римский Франциск заявил, что в войне, которую против Украины начала страна-агрессор РФ, проигрывающая сторона должна найти в себе мужество вести переговоры.

Об этом понтифик сказал в интервью RSI, текстовая версия которого опубликована 9 марта, пишет издание ГОРДОН.

Франциска спросили о его мнении в дискуссиях в Украине между теми, кто якобы призывает к «отваге капитуляции» – к «белому флагу», и теми, кто говорит, что это легитимизирует сильнейшего.

«Это интерпретация. Но я считаю, что сильнее будет тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях, имеет смелость поднять «белый флаг», чтобы вести переговоры, – ответил Папа Римский. – Слово «переговоры» – смелое слово. Когда вы видите, что потерпели поражение, что дела идут не очень хорошо, вам нужно иметь мужество вести переговоры».

По словам Франциска, можно чувствовать стыд, но «сколькими смертями это закончится».

«Ведите переговоры вовремя, ищите какую-то страну, которая может быть посредником», – призвал понтифик, упомянув Турцию среди таких стран.

«Не стесняйтесь вести переговоры, пока не стало хуже», – подчеркнул Папа.

Reuters написало, что это первый раз, когда Франциск использовал такие термины, как «белый флаг» или «поражение», обсуждая войну между РФ и Украиной, хотя в прошлом он не раз говорил о необходимости мирных переговоров.

9 марта пресс-секретарь Ватикана Маттео Бруни заявил, как сообщили Vatican News и ANSA, что Папа Римский Франциск в интервью не просил Украину сдаться.

По словам Бруни, понтифик взял образ «белого флага», предложенный интервьюером, чтобы обозначить прекращение военных действий, перемирие, достигнутое с помощью «мужества переговоров».

В другом месте интервью, говоря о другой конфликтной ситуации, но имея в виду любую ситуацию войны, Папа чётко заявляет, что «переговоры никогда не являются капитуляцией», добавил пресс-секретарь Ватикана.

Бруни отметил, что позиция Папы Римского в отношении Украины, которую он всегда называет «мученической», остаётся такой, которую понтифик озвучил 25 февраля по случаю второй годовщины полномасштабной войны. В частности, тогда Франциск «умолял найти ту частицу человечности, которая позволит создать условия для дипломатического решения в поисках справедливого и прочного мира».

Для справки. Ватикан осуждает войну России против Украины. Папа Римский на фоне полномасштабного военного вторжения РФ призвал 13 марта 2022 года прекратить убийства невинных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры. Франциск много раз призывал остановить огонь.

Одесса News информировала, что в декабре 2022 года Папа Римский Франциск сказал, что война в Украине является глобальной и в ближайшее время не закончится.

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