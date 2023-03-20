Путина ждут тюрьмы в 122 странах мира

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента Российской Федерации Владимира Путина и уполномоченной по правам ребёнка РФ Марии Львовой-Беловой, подозреваемых в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.

Выдача Международным уголовным судом ордера на арест Путина является «поворотным моментом», считает президент Украины Владимир Зеленский, о чём он заявил 19 марта во время вечернего видеообращения, опубликованного его пресс-службой.

Президент подчеркнул, что за каждое проявление террора против украинцев «государство-зло» будет нести ответственность.

«Эта неделя, наконец, принесла действительно весомый международно-правовой результат для Украины, для справедливости. Есть ордер Международного уголовного суда на арест руководителя России, и это поворотный момент. Момент, после которого становится несомненным, что завершением этой агрессии для России будет полный спектр её ответственности. Ответственности за каждый удар по Украине, за каждую разрушенную жизнь, за каждого депортированного украинского ребёнка… И, конечно, за каждое проявление дестабилизации мира, ставшей следствием российской агрессии», – заявил глава государства.

Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей, отметили в Офисе генпрокурора Украины.

По сообщению МУС, есть достаточные основания полагать, что Белова «несёт индивидуальную уголовную ответственность за вышеупомянутые преступления, поскольку совершила эти деяния непосредственно, совместно с другими и/или через других лиц». Российская уполномоченная по правам ребёнка осенью прошлого года незаконно взяла в семью одного из детей, похищенных в Мариуполе российской армией. МИД Украины тогда инициировал уголовное расследование против неё».

По состоянию на сегодняшний день известно как минимум о 16,2 тыс. депортированных Россией украинских детей, сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле «саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой».

Спикер МИД России Мария Захарова в Telegram заявила, что решения МУС для Москвы «не имеют никакого значения в том числе с правовой точки зрения», так как Россия не является участником Римского статута МУС и не сотрудничает с судом. Она считает, что последствия решения МУС будут «юридически ничтожными» для РФ.

Для справки. МУС рассматривает преступления против человечности, случаи геноцида и военных преступлений. Он действует на основании Римского статута, принятого в 1998 году и вступившего в силу с 2002 года. Юрисдикция суда распространяется только на те государства, которые ратифицировали Римский статут. Его подписали и ратифицировали 122 страны, 31 – только подписала. Россия подписала этот документ в 2000 году, но не ратифицировала. 16 ноября 2016 года Путин поручил МИД РФ уведомить генерального секретаря ООН о намерении Москвы покинуть Римский статут.

В МИД РФ обвинили МУС в неэффективной и однобокой работе, а также заявили, что суд не оправдал возложенных на него надежд.

Украина подписала Римский статут в 2000 году. Она также до сих пор не ратифицировала его, но в 2015 году уведомила МУС о признании его юрисдикции относительно преступлений против человечности и военных преступлений, совершённых с момента начала агрессии РФ.

ЕС рассматривает решение МУС как начало процесса привлечения к ответственности всех виновных, в частности, российского руководства, за преступления и зверства, которые стали возможны и осуществляются в Украине по приказам этого руководства, — пишет Укринформ.

Германия выполнит решение суда в Гааге и арестует подозреваемого в преступлениях российского диктатора Владимира Путина, если он решится приехать в страну. Это подтвердил федеральный министр юстиции ФРГ Марк Бушманн, сообщает издание Bild.

Как сообщала Одесса News, по мнению американского издания The New York Times, «человеческие жертвы вряд ли станут сдерживающим фактором для военных целей президента РФ Владимира Путина».

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